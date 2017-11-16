​В тандеме с китайскими коллегами

Опыт АДГСПК в борьбе с коррупционными преступлениями заинтересовал китайских коллег. Чтобы ознакомиться с казахстанской практикой в Астану прибыла делегация Министерства контро­ля КНР во главе с заместителем министра Цуй Пэном.

С основными направлениями деятельности Агентства по делам государственной службы и противо­действию коррупции гос­тей ознакомил заместитель главы ведомства Алик Шпекбаев. В ходе встречи достигнута договоренность об активизации сотрудничест­ва между АДГСПК и Министерством контроля КНР в соответствии с Меморандумом о взаимодействии по борьбе с коррупцией, подписанным сторонами в 2008 году. С учетом новых вызовов указанный документ предложено дополнить вопросами сотрудничества в законодательной сфере.

Что касается китайского опыта в области борьбы с социальным злом, Цуй Пэн отметил, что работа профильного Министерства в этом ключе строится на сочетании как партийного, так и народного контроля. Сегодня, согласно проведенным исследованиям, 94% населения КНР доверяют и активно участвуют в деятельности Министерства.