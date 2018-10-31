В Таразе на мусорной свалке нашли труп младенца

Таразские пожарные тушили огонь возле контейнеров и обнаружили труп младенца на мусорной свалке, сообщает Ktk.kz.
Новорожденный мальчик уже не подавал признаков жизни.
"Зарево огня и едкий дым от листвы первыми заметили жители ближайшей многоэтажки. Они и вызвали пожарных. Бездыханное тело младенца лежало в куче жженой листвы. Примерно за полчаса до находки очевидцы видели около контейнеров двух девушек.
Теперь полиции предстоит выяснить: от чего погиб новорожденный ребенок, кто поджег мусор и где скрывается мать", - говорится в информации.