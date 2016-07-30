Происшествия
В Таразе от ожогов скончалась одна из продавцов привокзального киоска
В Таразе от ожогов скончалась одна из продавщиц привокзального киоска, где три дня назад произошел взрыв, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал КТК.
26-летняя девушка получила несовместимые с жизнью ожоги – более 95 процентов тела, и так и не пришла в себя.
Вторая, 18-летняя девушка с 70-ю процентами ожогов находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Инцидент на привокзальной площади города произошел рано утром 26 июля. В киоске для приготовления фастфуда взорвался газовый баллон. Двух продавщиц из огня успел вынести таксист.