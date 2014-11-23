В Таразе открыт памятник к 150-летию Балуана Шолака
Ксения Воронина
Памятник Балуану Шолаку был открыт накануне международного турнира "Евразия барысы". В мероприятии приняли участие глава региона Карим Кокрекбаев, заместители акима области, руководители всех госорганов области, видные деятели литературы, искусства, спортсмены, общественные деятели. Почетным гостем стал прямой потомок героя Омирбек Байгелды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.
В ходе церемонии аким области Карим Кокрекбаев торжественно вручил ключи от внедорожника чемпиону мира в весовой категории до 94 килограммов штангисту Жасулану Кыдырбаеву, также тренеру чемпиона вручили денежный сертификат на 1 млн тенге.
Напомним, 22 ноября в Таразе во дворце спорта "Тараз-Арена" состоялся международный чемпионат по қазақ күресі "Евразия барысы", посвященного 150-летию Балуана Шолака. В финале казахстанцы уступили сборной Монголии – 4:1.