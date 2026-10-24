В Таразе появится тутовый сад

Как сообщили в акимате города, работы по озеленению проводятся в том числе для поддержки крупного экономического проекта «Производство шелковой нити», реализуемого в районе Жибек Жолы. Усилия направлены на развитие текстильной промышленности и возрождение исторических традиций региона. По словам Бакытжана Орынбекова, в городе практически нет тутовых деревьев. И их посадка станет хорошим началом возрождения давнего направления деятельности – шелководства, существовавшего в средние века.

Через несколько лет можно будет по-настоящему оценить нынешние инициативы. Поя­вятся новые рабочие места для местных жителей, а сами деревья будут радовать тенью в жаркие дни. Всего здесь планируется высадить 10 тыс. саженцев тутовника.

Листья этого дерева служат кормом для тутового шелкопряда, который используется в производстве натурального шелка. Таким образом, реализация проекта позволит одновременно расширить площадь зеленых насаждений и создать условия для дальнейшего развития местного производства.

– Это очень хорошее начинание. Тутовник считается засухоустойчивым, но важно помнить, что у нас засушливый климат, и для молодых деревьев главное – своевременный полив. Если вода будет регулярно поступать в арыки хотя бы первые пять лет, то деревья приживутся, а затем и дефицит влаги без проблем смогут выдержать, – отмечает местная жительница Вера Майкович.

В Таразе последовательно реализуются мероприятия по увеличению зеленых территорий. Так, в рамках реализации программы «Зеленый пояс» в 2022–2025 годах в городе высадили 65 тыс. деревьев. В текущем году в жилом массиве Кызылабад уже посадили 10 тыс. саженцев различных пород, столько же планируется высадить осенью.