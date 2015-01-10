В Таразе вынесен приговор экс-ректору университета

Вуз закрыли в августе прошлого года, а его руководителя и тогда еще депутата областного маслихата Жомарта Кошкарова взяли под стражу. Народного избранника и его заместителя Ашима Жанабай обвинили в незаконном присвоении двух зданий, принадлежавших государству, передает телеканал 24.kz
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В суде их вину доказали. Кошкарова приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Его подельник проведет за решеткой 5 лет. В законную силу решение суда вступит через 15 дней.
"Кошкаров Жомарт и Жанабай Ашим осуждены по ст. 177 ч. 4 п. "б" - "Мошенничество в особо крупном размере", а также по ст. 325 ч. 1, 2, 3 – "Подделка документов группой лиц и их использование", – озвучила приговор судья Анара Исабаева.