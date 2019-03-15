Политика

В Ташкенте подписано соглашение между автопроизводителями Казахстана и Узбекистана

Сегодня в Ташкенте (Узбекистан) в рамках Первого Центральноазиатского экономического форума состоялось подписание контракта по развитию производства между GM «Uzbekistan» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На подписании присутствовали заместитель Премьер-министра Казахстана Ж. Касымбек и заместитель Премьер-министра Узбекистана Э. Ганиев.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере автомобильной промышленности, вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, стимулирования региональной торговли и др. Итогом стало подписание соглашения по развитию автопроизводства. Стороны договорились выпустить до конца 2019 года 16 тыс. единиц техники, предназначенной для реализации, как на рынке Казахстана, так и на экспортных рынках, включая Российскую Федерацию.

Автопроизводители также обсудили вопросы создания совместного предприятия, поэтапную работу по углублению локализации, в том числе, по автокомпонентной базе, продолжение сотрудничества по новым конкурентным моделям, меры по улучшению качества производимой продукции.

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