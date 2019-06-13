В театр приглашают дети

Так считают в театре Astana Opera и взрослые, и дети, которые совместно подготовили замечательные концертные программы.

– Детская театральная студия создана в Astana Opera в 2014 году, – рассказала музыковед Сауле Маулетова. – Ее задача – не только обучать основам и секретам балетного и хорового искусства, но и с раннего возрас­та приобщать детей к большой профессиональной сцене. Ребята уже выступили в спектаклях «Аида», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Турандот», «Кармен», «Евгений Онегин», в национальных операх «Биржан – Сара» и «Қыз Жібек», они участвовали во многих театральных концертах.

Открыла программу светлая и проникновенная «Аве Мария» Баха – Гуно в исполнении детского хора театральной студии (хормейстеры Алтынганым Ахметова и Айгерим Макибаева). Юные вокалисты представили 3 номера из кантаты Stabat Mater Дж. Перголези, где солировали Азиза Омарова и Зарина Ахтаева. Также прозвучали «Өз Елім» Н. Тлендиева, «Ак көгершін» А. Жубанова, сочинения других казахстанских композиторов.

Ребятам, выступавшим на сцене Камерного зала, аплодировали их сверстники – будущие театралы. В Astana Opera уверены, что зрителей, как и артистов, надо воспитывать с детства. Бурю восторга и искреннего восхищения у публики вызвали выступления воспитанников балетной студии театра (руководитель Амина Алиева), ознакомившей с лучшими образцами мирового балетного искусства.

Вариация из балета «Эсмеральда» Ц. Пуни (исполнила Арина Табарина), Вариация Китри (Жамила Бирман) из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса, Вариации Феи Канарейки (Рамина Алтынбек) и Флорины (Жания Хамидуллина) из балета «Спящая красавица», Танец кукол из «Щелкунчика» П. Чайковского и другие номера ребята танцевали старательно и вдохновенно. Перед выходом, разумеется, волновались, но было видно, как им нравится выступать на настоящей сцене, слышать аплодисменты, кланяться публике.

Запомнился и номер из редко исполняемого балета «Чиполлино» К. Хачатуряна. Сегодня уже мало кто знает сказку Джанни Родари о приключениях мальчика-луковки Чиполлино и его друзей. На концерте вариацию Редиски грациозно и задорно исполнила Инжу Алмахан. Покорила зал и Амина Кан, постаравшаяся передать глубину и драматизм знаменитой миниа­тюры «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса.

Происходящее на сцене прек­расно отразили такие стихотворные строчки:

Танцует девочка и смотрит на себя,

А зеркало ее движеньям вторит.

Она изящна, хороша, легка

И, может, балериной станет вскоре.

Пуанты, ленты, кружева, корсет

Как атрибуты неотъемлемые танца.

И балерины юной на паркете след,

И от успеха след счастливого румянца...

А завершала концерт «В театр приглашают дети» задорная песня В. Шаинского на стихи М. Танича. «Если с другом вышел в путь», вновь напомнившая маленьким артистам и зрителям, что наступили долгожданные летние каникулы!