Культура
В Театре «Астана Балет» с большим успехом прошла премьера легендарного балета Иржи Килиана «Падшие ангелы»
Хомс Наталия
корреспондент

Хореографическая миниатюра гения современного танца на музыку Стивена Райха – один из самых известных черно-белых балетов, принесших Иржи Килиа­ну мировое признание. На сцену столичного театра балет перенес хореограф Стефан Жеромски.

– Это первая премьера 2022 года, и я очень рад, что она была тепло встречена и по достоинству оценена столичной публикой. Сегодня за право ставить балеты чешского хореографа-философа «сражаются» театры всего мира, поэтому для нас большая честь иметь в репертуаре шедевр Килиа­на. Это подтверждение высокого мастерства балетной труппы. Его искусство интернационально и глубоко современно, – отметил директор Театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

Своих «Падших ангелов» хореограф «бросает» на сцену под барабанную дробь, ритмы которой словно выколачивают из танцовщиц каждое движение и вводят зрительный зал в гипнотический транс, приковывают взгляд к отточенным движениям балерин. Танцовщицы начинают двигаться без музыки навстречу зрителю, а затем барабаны как бы «догоняют» их. Каждый стук – как внутренний импульс. Постепенно среди общих ударов улавливается ритм. Но каждый раз, когда зрителю кажется, что он его нашел, ритм исчезает, и появляется новый…

Колоссальную работу проделали музыканты симфонического оркестра «Астана Балет» Жасулан Кабимолла, Саят Елеусин, Ярослав Середич и Жандос Кудайберген. Композиция Drumming part 1 Стивена Райха считается одной из самых сложных для исполнения, она потребовала от барабанщиков невероятной техники и выдержки.

– 15 минут без остановки мы играем на бонго. Они выставлены не в оркестровой яме, как мы привыкли, а перед сценой. Такая «фишка» не только делает звук более ярким и насыщенным, но и создает эффект погружения для зрителя, – рассказал Саят Елеусин.

Как отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов, артисты в кратчайшие сроки в совершенстве овладели особым «килиановским стилем», далеко ушедшим от привычной классики. Танцовщицы не только справились со сложной хореографией, но и не утратили индивидуальности, придав постановке особый магнетизм. Каждая из них – яркая женщина с неповторимым характером и движениями в сольных партиях, а вместе они составляют единую гармоничную композицию, словно «рисунок из тел» на сцене.

В премьерных постановках задействованы балерины Татьяна Тен, Айжан Мукатова, Айгерим Келемеденова, Наталья Менес, Каламкас Орынбасарова, Камила Рахманберлиева, Диана Батырова, Дарья Пономаренко.

– Иржи Килиан – гений. Каж­дая его работа уникальна, он никогда не повторяется, ищет новые решения, совершенно другую технику и пластику. В «Падших ангелах» хочется отметить безуп­речную, феноменальную музыкальность. У каждой девушки есть сольная партия, и когда мы вливаемся в массовый танец, где каждая из нас проявляет себя, необходимо вести четкий счет, чтобы не сбиться. Для исполнения этого балета нужно иметь серьезную физическую подготовку, – поделилась ведущая солистка Театра «Астана Балет» Татьяна Тен.

Особо важная роль в постановке отдана игре света и тени: на контрасте черных костюмов и освещения белого и желтых оттенков обнажается гораздо больше деталей. Руководитель постановки – художник по свету и заведующий постановочной частью Нидерландского театра танца Йост Бигелар, художник по свету – Йуп Каббурт, художник по костюмам – Йоке Виссер.

– Думаю, что этот балет – изучение женщин: таких непредсказуе­мых, многогранных, не похожих друг на друга. Постановка в первую очередь о независимости, так как падшие ангелы свободны и могут поступать так, как пожелают. Они не обязаны подстраиваться под чьи-либо ожидания, – подчеркнул Стефан Жеромски. – Надеюсь, зрителям было интересно увидеть танцоров с другой стороны и им понравилась эта прекрасная постановка.

Артисты «Астана Балет» в новой для себя хореографии показали изящный танец, продемонстрировали точность пластического рисунка и раскрыли душу этого шедевра современного танца. На сцене – слияние музыки и танца. Нельзя было не заметить полную тишину в зале: зрители, поглощенные происходящим на сцене, казалось, даже не дышали, а их сердца бились словно в унисон с барабанами…

Во втором отделении был показан уже полюбившийся столичной публике балет Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной «Арканы судьбы», премьера которого состоялась осенью прошлого года. Постановка посвящена старшим арканам в картах Таро – образам мудрости, которые открывают пути познания истины.

Невероятные костюмы, транс­формирующиеся на глазах публики декорации и яркие персонажи не оставляют равнодушными никого. Аплодисментами в каждом эпизоде отмечают героев – Мага, Иерофанта, Отшельника, Фараона, Дьявола, Солнце – эти партии запоминаются необычной пластикой и особой харизматичностью исполнителей.

К слову, оба балета теперь в репертуаре театра, что означает возможность для нашего читателя не довольствоваться их описанием в газете, а насладиться постановками вживую.

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