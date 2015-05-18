В Техасе из-за конфликта байкеров арестованы почти 200 человек

В американском штате Техас арестованы 192 человека в связи с конфликтом между бандами байкеров, произошедшим 17 мая возле одного из баров города Уэйко, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. В результате столкновения погибли девять человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает Reuters
.
Арестованным может быть предъявлено обвинение в участии в организованной преступной деятельности.
В полиции заявили, что Комиссия Техаса по алкогольным напиткам закрывает спорт-бар Twin Peaks, расположенный в торговом центре города, по меньшей мере на семь дней "из-за опасности, которую заведение продолжает представлять для местных жителей". Комиссия проводит собственное расследование инцидента и может принять дополнительные меры.
Официальный представитель полиции Уэйко Патрик Суонтон также отметил, что сотрудники правоохранительных органов стали получать угрозы после байкерской перестрелки.
17 мая в Twin Peaks в городе Уэйко возник
конфликт между враждующими бандами байкеров. Его участники впоследствии переместились на парковку, где в ход пошли цепи, дубинки, ножи и огнестрельное оружие.
В полиции знали о конфликте между бандами и о том, что байкеры готовят сходку. Стражи порядка находились в баре, когда началась стрельба, однако не успели вовремя прекратить ее. На месте было найдено более ста единиц оружия.