В телерадиокорпорации "Казахстан" произошел ряд кадровых перестановок

Общество
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В телерадиокорпорации "Казахстан" произошел ряд кадровых назначении. Ранее возглавлявшая телеканал Balapan Жанар Шамел стала советником Председателя Правления АО РТРК "Казахстан", а новым директором детского телеканала назначена Макпал Жумабай, передает Kazpravda.kz.


Фото с сайта inform.kz

Как сообщается на официальном сайте телерадиокорпорации, Жанар Шамел начинала телеведущей программ на телеканале Qazaqstan. В прямом эфире вела утреннюю программу "Таншолпан", также работала редактором и продюсером на протяжении нескольких лет. Она первый директор единственного детского телеканала Balapan, который был создан в 2010 году по идее Президента РК.

Макпал Жумабай начинала трудовую деятельность корреспондентом в республиканской газете "Ана тілі". В разные годы работала редактором, шеф-редактором утренних программ на телеканале Qazaqstan, продюсером и редактором телеканала Balapan. Является обладателем Государственной молодежной премии "Дарын" и гранта фонда первого Президента РК.

Также Азимхан Аусатов назначен заместителем генерального директора ТОО "Қазақ радиолары", директором "Қазақ радиосы" стала Назира Бердалы, Калкаман Сарин возглавил радио "Шалқар".

Азимхан Аусатов в разные годы работал в редакции "Қазақ радиосы" редактором, руководителем редакции утренних программ, шеф-редактором.

Назира Бердалы свой профессиональный путь начинала редактором на телеканале Qazaqstan. В разные годы работала диктором, ведущей программ, руководителем творческой группы.

Калкаман Сарин с 2013 по 2015 годы вел социально-политическую программу "Кеш емес" на телеканале "Астана", также был ведущим познавательной программы "Ой-толғау" на телеканале Qazaqstan. Обладатель Государственной молодежной премии "Дарын" и гранта фонда первого Президента РК.

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