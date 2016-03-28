​В тесном контакте

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Во встрече также приняли участие заместитель главы миссии БДИПЧ/ОБСЕ Полин Мария Лемос, члены ЦИК РК, специалисты БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам выборов и права.

Глава Центризбиркома поблагодарил г-на Фрлеца за работу миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казах­стан, а также представленные ими рекомендации.

– Мы внимательно ознакомились с Заявлением миссии БДИПЧ/ОБСЕ о предварительных выводах. Нам приятно, что миссия очень высоко оценила добросовестную работу организаторов выборов, – отметил К. Турганкулов.

Глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ в свою очередь выразил признательность за организацию встречи, а также за помощь и сотрудничество со стороны ЦИК РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией взаимодействия экспертов БДИПЧ/ОБСЕ и ЦИК РК.

– Учитывая наличие положительного опыта сотрудничества с миссией БДИПЧ/ОБСЕ, мы выражаем готовность работать в тесном контакте с экспертами БДИПЧ/ОБСЕ, чтобы довести свое мнение по электоральной кампании, которое надеемся, будет услышано и учтено, – подчеркнул глава Центр­избиркома.

В завершение К. Турганкулов высказал слова благодарности в адрес всех экспертов миссии БДИПЧ/ОБСЕ за проведенную работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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