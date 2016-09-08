​В тесном контакте с Правительством

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Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Парламент поступит около 50 законопроектов, направленных на дальнейшее осуществление институциональных реформ и реализацию масштабных социально-экономических преобразований. Несколько из них будет представлено во внеплановом порядке. Среди них – законы, нацеленные на укрепление безопасности страны.

– В ходе тщательного рассмотрения всех законопроектов нам необходимо работать в тесном контакте с Правительством и уделить особое внимание качеству законов. На этот счет имеется прямое поручение Президента, – подчеркнул спикер.

– В новом парламентском сезоне нам необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения по содержанию принятых законов. Как сказал Президент, важно, чтобы потребность в принятии закона и весь процесс работы над ним были понятны казахстанцам, – сказал К. Токаев.

В связи с этим глава Сената призвал коллег активно взаимодействовать со средствами массовой информации, разъяснять новеллы законов, а также уделять особое внимание информированию населения о принимаемых законах в ходе поездок в регионы.

Во время заседания члены бюро обсудили повестку заседания Сената, которое состоится 15 сентября. В частности, палата рассмотрит вопрос об избрании сенатора от Алматинской области Нурлана Кылышбаева в состав постоянного комитета Сената. Кроме того, Комитету по финансам и бюджету поручено обсудить предложенные председателем Сената кандидатуры Александра Горияинова и Талгата Жакана на должности членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В повестку заседания Сената также включено рассмотрение законопроекта о ратификации казахстанско-афганского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по законопроекту «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года».

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