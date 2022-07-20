В тесноте и в обиде

Казалось бы, что общего у системы образования или здравоохранения со строительной отраслью? А связь самая что ни на есть прямая.

Жили-были две девочки, а может, и мальчика, неважно. Один ребенок находился в просторных условиях, а второй все время был вынужден делить горку и песочницу с ровесниками. Первый рос, окутанный любовью солнечных лучей, а второй – в тени прижавшихся друг к другу многоэтажек. Все бы ничего, но вот только два этих абсолютно разных человечка ввиду отличавшихся внешних условий и городской среды разнятся физиологическим и психическим здоровьем.

Массовая застройка пагубно сказывается на состоянии и самочувствии каждого человека. Психологи говорят: чем выше дом, тем больше плотность населения, которая-то и влияет на социальный климат, поведение людей, их здоровье, уровень взаимоотношений. Отсюда и рост вандализма, преступности в микрорайонах.

Впрочем, не думаю, что валящиеся с ног горожане после трудного рабочего дня идут грабить соседей. Многие даже не знают, кто живет рядом с ними на одной площадке. Лишь в общедомовых чатах вместо утреннего приветствия читаешь короткое: «До садика подбросьте, пожалуйста».

Да, кто-то вынужден возить детей в школу через весь мегаполис, поскольку находящееся рядом учебное заведение либо переполнено, либо его попросту нет. В суматохе будней люди порой и не замечают, как на вчерашнем пустыре вырастает новая много­этажка, а потом еще, еще и еще. Понятно, что все стремятся в столицу, но в погоне за возведением новых ЖК бизнесмены забыли о потребностях жителей в социально значимых объектах: поликлиниках, детских садах, школах, парках.

Плоды тесного строительства теперь пожинают горожане. Судя по распространяющимся в социальных сетях видео, недавно в одном из ЖК левобережной части города разгорелись настоящие баталии по поводу устройства детей в школу. До нового учебного года еще больше месяца, но особо ответственные родители, видимо, решили подойти к вопросу заранее. А уже на подходе к будущей альма-матер своих чад поняли, что беспокоиться нужно было месяц, а то и два назад. Очередь из желающих попасть в стены именно этого образовательного объекта была внушительной.

– Школа, отмеченная на видео в посте одного из Telegram-каналов, является проектом государственно-частного партнерства, – прокомментировали в управлении образования Нур-Султана. – На сегодняшний день ситуация со школами BINOM следующая: прием заявок на зачисление в школу осуществляется поэтапно согласно графику: 4–8 июля – 1–4-й классы; 11–15 июля – 5–8- й классы; 18–22 июля – 9–11-й классы. Дети, которые не попали в «Binom school-Орда» (ЖК «Зам-Зам»), будут распределены в ближайшие школы № 89, 71, 78.

Получается, оставшиеся не у дел дети будут вынуждены посещать не ту школу, что в шаговой доступности, а те, которые, скорее всего, и без того укомплектованы под завязку. А кратчайший путь до них составляет 3–5 км.

– В нашем большом квадрате проживают 24 тысячи человек. Нет ни одного парка, сквера. Еще при Исекешеве поднимали этот вопрос. Должны были строить детский сад, но пришел Кульгинов, – сказал в интервью «Первому каналу «Евразия»» житель ЖК «Жибек Жолы» Арман Жусупов.

В управлении также подчерк­нули, что в связи с образовавшейся ситуацией акиматом столицы принимаются меры по строительству 68 объектов образования, в том числе в микрорайоне «Жағалау» планируется возвести шесть школ и одну пристройку к основному учебному заведению (на 600 мест).

Еще в начале июля на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава Нур-Султана говорил, что проблема точечной застройки под контролем. Он обещал, что, согласно принципу полицентричности, городские власти внесли корректировки, и на застраиваемых участках обязательно должны быть свои школы, детские сады, медицинские объекты, общественные пространства. Однако от одних слов легче не становится.

Кстати, в апреле этого года мажилисмены предлагали законодательно запретить уплотнительную и точечную застройку в городах страны, а при строительстве жилых комплексов и кварталов законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства, создать экспертный совет, который бы участвовал в процессе принятия решений в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Процесс этот не быстрый, но еще в марте в ситуацию пришлось вмешаться Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства поручил акимам Алматы и главного города страны прекратить уплотненную застройку. Может, теперь все изменится к лучшему?..