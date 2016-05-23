​В тесной связке с МОК и ВАДА

Делегация экспертов WADA во главе с заместителем генерального директора агентства Робом Колером приехала в Алматы по приглашению Национального олимпийского комитета Казахстана и Министерства культуры и спорта нашей страны. В рабочей встрече участвовали генеральный секретарь НОК РК Данияр Абулгазин, представители министерства, руководители Национальной антидопинговой организации, Казахстанской антидопинговой лаборатории, Казах­станской независимой антидопинговой комиссии, спортсмены.

Как сообщает пресс-служба НОК Казахстана, главные цели визита руководства WADA заключались в решении проблем и содействии в поиске оптимальных и эффективных путей совершенствования антидопинговой программы страны в соответствии с принятыми международными правилами и стандартами, координации деятельности всех заинтересованных сторон казахстанского антидопингового движения.

А затем в Астане состоялось совместное совещание с участием представителей Национального олимпийского комитета и Министерства культуры и спорта под председательством их первых руководителей – Тимура Кулибаева и Арыстанбека Мухамедиулы.

На совещании были подведены итоги визита экспертов WADA, еще конкретней – обсуждались вопросы борьбы с допингом в казахстанском спорте и повышения эффективности важной работы. Помимо специалис­тов в этой сфере в работе совещания приняли участие руководители федераций по видам спорта, центров олимпийской подготовки, государственные и главные тренеры сборных команд. Рекомендации легли в основу «дорожной карты» по совершенствованию антидопинговой программы Казахстана и приведению этой дея­тельности в полное соответствие с международными стандартами WADA в области защиты «чистых спортсменов» и борьбы с использованием допинга в спорте.

Защита «чистых спортсменов» и борьба с допингом в спорте были обозначены в качестве приоритетных задач на ближайший период деятельности Национального олимпийского комитета Казахстана. В апреле в антидопинговой лаборатории, расположенной в Алматы, была завершена установка новейшего оборудования. Сейчас оно соответствует последнему слову науки и отличается высокой чувствительностью к запрещенным препаратам, что может служить гарантией достоверности результатов исследования.

Еще в Алматы состоялся семинар, проведенный членом исполкома Международного олимпийского комитета, главой Комиссии спортсменов МОК, участницей соревнований по фехтованию на трех олимпиадах Клаудией Бокель. Посвящен он был довольно сложной проблеме, касающейся перехода атлетов из большого спорта к совсем другой, зачастую малознакомой им жизни.

Как безболезненно в эмоциональном плане завершать интенсивные тренировки, переходить от соревнований к обычной трудовой деятельности, не растеряться и не затеряться после большого спорта? На эти вопросы как раз и пытаются ответить МОК и одна из ведущих в мире компаний по управлению человеческими ресурсами – Adecco, на это нацелена программа «Карьера спортсмена», разработанная МОК и существующая при поддержке нацио­нальных олимпийских комитетов более чем 30 стран.

Как отметила Клаудия Бокель, в рамках глобальной программы МОК по поддержке спортсменов более тысячи атлетов из 100 стран уже получили возможность продолжить карьеру после спорта в ведущих компаниях по всему миру. А заодно немецкая шпажистка выразила надежду, что теперь и Казахстан станет полноправным участником данного проекта.

К слову, участниками семинара в Алматы стали более 40 действующих и завершивших карьеру казахстанских спортсменов.