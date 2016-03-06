В мире
В Тихом океане найден осьминог-"приведение"
Жания Уранкаева
На дне Тихого океана исследователи заметили необычного, ранее неизвестного науке осьминога. Об этом заявил исследователь Майкл Векчионе из Национального управления океанических и атмосферных исследований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Informvest.net. 

Сообщается, что ученые Американского подводного исследовательского судна, занимаясь изучением дна Тихого океана, нашли в районе Гавайских островов новый вид осьминогов, не имеющих плавников и все присоски размещены в один ряд на каждом щупальце.

"Осьминог необычен, так как у него нет пигментных клеток, он абсолютно бесцветный, или молочного цвета, и похож на призрак. Также у него не видно мускулистой структуры", – описал призрака-осьминога зоолог, работавший в группе ученых. 

Исследователи отметили, что довольно необычным является то, что осьминог без плавников находился на такой большой глубине и это рекордная глубина для осьминога.

Фотографию  существа ученые опубликовали в Сети, где пользователи дали ему имя "Каспер" в честь главного героя мультфильма о привидении. 

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