В Тихом океане возобновятся поиски пропавшего малазийского авиалайнера

В мире
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Марат Манаспаев
В Тихом океане 2 июля возобновятся поиски авиалайнера Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом сообщает Координационный центр поисков (JACC) на своем сайте. Ранее самолет искали в Индийском океане.

Зона поисков будет расширена вдвое – до 120 тысяч кв. км. Судно Fugro Discovery придет в эту акваторию 2 июля, судно Fugro Equator присоединится к операции 6 июля.

Австралия, Малайзия и Китай согласовали план по подъему обломков самолета в случае их обнаружения. Операция должна обеспечить сохранность всех свидетельств, необходимых для расследования обстоятельств инцидента, отмечается в заявлении JACC.

Поиски сразу после катастрофы были безрезультатны. В октябре была предпринята еще одна попытка найти следы пропавшего лайнера в Индийском океане. Приданные тогда поисковикам суда компании Fugro были оснащены глубоководными сонарами. При этом акватория, где могли бы находиться останки самолета, постоянно уточняется и расширяется.

"Боинг", направлявшийся в Пекин из Куала-Лумпура, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 239 человек. Ни самолет, ни его фрагменты не найдены до сих пор. В конце марта Malaysia Airlines официально заявила, что считает всех находившихся на борту погибшими. Авиаперевозчик опубликовал официальный доклад о катастрофе.

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