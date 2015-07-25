В тиши Шалдайского бора... Свежий выпуск 705 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Пояснительная справка. Общая площадь государственного лесного фонда области составляет 478,7 тыс. га. Из них лишь 250,5 тыс. га покрыты лесом, а остальное – степь, горы и луга. В этом лесном массиве большая часть принадлежит РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» – уникальному по своему расположению, зональному окончанию сибирской тайги на территории Казахстана. Этот сосновый бор имеет не только большое экономическое значение, но и экологическое, так как сдерживает пески на обширных площадях.

В административно-хозяйственном отношении резерват разделен на Шалдайский (Щербактинский район) и Бескарагайский (Лебяжинский район) филиалы, имеет 16 лесничеств. Штатная чис­ленность работников составляет 307 человек. Из них – 286 государственных инспекторов.

…Памятуя о хищнических вырубках этого леса в 90-х годах прошлого века и начале нынешнего, «рукотворных» периодических пожарах, для списания «горелика», пригодного в строительстве и мебельном производстве, акиматом области в целях недопущения лесонарушений в 2009 году была расширена охранная зона вокруг резервата. В ней установлены режим и порядок природопользования, тем самым запрещена хозяйственная деятельность по распиловке круглого леса и установке необходимого для этих целей оборудования сторонними пользователями (что позволило убрать 69 пилорам за пределы охранной зоны).

В последние годы более планово и масштабно ведется восстановление леса, расширены питомники и площади для молодых сосенок. Обновлена техника, модернизированы службы охраны и защиты бора, тщательнее стал подбираться персонал, составлен перечень лесных участков, наиболее часто подвергающихся незаконным рубкам. Увеличили число проводимых рейдовых мероприятий, в том числе с участием работников природного резервата «Ертіс орманы».

Но тем не менее, согласно проведенному анализу природоохранных, ведомственных и других служб, за последние 20 лет значительная часть территории резервата ежегодно подвергается пожарам, систематически осуществляются незаконные рубки леса.

– У нас возникли сомнения по поводу благополучия в государственном лесном природном резервате, – рассказывает замес­титель акима области Нуржан Ашимбетов. – Тем более что имеются факты, когда проверяющим не давали нормально работать. Поэтому было принято решение сменить руководителя «Ертіс орманы». Одновременно начались комплексные проверки деятельности резервата.

…Их результаты оказались ошеломляющими. Забегая вперед, скажу, что эти факты были изложены на заседании рабочей группы по мониторингу деятельности лесоучреждений области и переданы исполнительной властью региона для подключения отраслевого министерства и МВД РК к более детальной проверке и принятию решения. Так вот, по данным специалистов областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, за первую половину 2015 года по области зарегистрировано 85 случаев незаконной рубки в объеме 9 945 кубометров с ущербом 481 млн тенге. Из них 99% объема и ущерба приходится на резерват, что составляет 54 случая с объемом 9 889 кубометров на сумму 480 млн тенге (что на 98% больше по массе леса и ущербу в сравнении с аналогичным периодом 2014 года). К этим цифрам добавлю еще несколько (чтобы читатель мог визуально представить, сколько составляют почти 10 тыс. кубов древесины) – в зависимости от укладки леса и его размеров это 140–160 железнодорожных полувагонов. Если же взять КамАЗы приблизительной вместимостью от 6 до 10 кубометров, то данный показатель зашкаливает за 1 200 автомобилей!

Но вернусь к 2014 году. За тот период, согласно справке управления недропользования, окружаю­щей среды и водных ресурсов, по области зарегистрировано 169 фактов незаконной рубки объемом 1,5 тыс. кубометров на сумму 60,8 млн тенге. Из них 93 случая при объеме 1,2 тыс. кубов (82% от объема области) на сумму 57,6 млн тенге (95% от суммы по области) произошли на территории резервата. В текущем году скачок незаконных порубок, как видно (8 804,9 кубометра на сумму 426,3 млн тенге), более чем значительный. И хотя 55% этих хищений выявлено в ходе плановой весенней ревизии специалистами резервата, факт неблагополучия в данном ведомстве более чем очевиден.

– Вольно или нет, но в Шалдайском бору просматривается деятельность организованной преступной группы, которая сплавляет лес павлодарского соснового бора в соседнюю Восточно-Казахстанскую область, где нет запрета на деятельность пилорам и других родственных производств в лесной зоне, – говорит Н. Ашимбетов. – Поэтому акимат и забил тревогу, так как сосновый бор, не успев восстановиться от прежних браконьерских порубок и сознательных пожаров, может практически исчезнуть из-за таких объемов воровства сырорастущего леса. Ситуация усугубляется еще и тем, как показала практика минувших лет, что местные правоохранительные органы районов, прилегающих к сосновому бору, как правило, вылавливают мелких порубщиков или вообще никого не находят. У нас есть опасение, что и в этот раз будет использована порочная прак­тика. Поэтому акимат и обратился в республиканские ведомства.

К словам заместителя руководителя исполнительной власти региона добавлю то, что было озвучено на заседании рабочей группы по мониторингу деятельности лесоучреж­дений области: по фактам кражи леса заведено 36 уголовных дел, из которых только 2 дошли до суда, а 15 приостановлены, как полагают, за невозможностью найти виновных. Зафиксировано 11 фактов вывозки краденого леса на транспорте. У браконьеров изъяты подержанные ГАЗ-53, УАЗы и такого же технического состояния «газели», которых порубщикам леса не жалко, если их и изымут.

И еще. Незаконно лес рубят не какие-то пришлые люди со стороны, а свои, работающие в «Ертіс орманы» и обязанные обеспечивать сохранность соснового бора. В марте текущего года акиматом области проведено выездное совещание рабочей группы с участием представителей облпрокуратуры, департамента внутренних дел, территориальной инспекции и средств массовой информации в селах Шака, Мергалым Лебяжинского района и Шалдай Щербактинского района, наиболее подверженных незаконным рубкам.

В ходе совещания жители сельских округов высказали массу нареканий в адрес руководства резервата по организации работы по сохранению леса. Немало вопросов было поднято по лесозаготовительным бригадам, являю­щимся основными участниками незаконных порубок, а также по отсутствию прозрачности при подборе кадров. Только в 2014 году из 98 работников бригад 20 человек допустили нарушения лесного законодательства вследствие отсутствия должного контроля со стороны руководителей «Ертіс орманы». Вот почему замакима области и настаивает на формулировке о деятельности в лесу организованной преступной группы, «ворочающей» тысячами кубов незаконно вырубленного леса, и на том, что проблема не должна быть спущена на тормозах.

...Здесь, не отрицая неотвратимости наказания за браконьерство, надо признать, что государство в определенной мере способствует его если не процветанию, то стабильности, так как с советских времен зарплата работников лесного хозяйства – в числе самых низких и по этой причине – непрестижных. Исходя из чего, в том же «Ертіс орманы» малый выбор кадров: воровитого работника следует увольнять, а кого взять на его место, если окрестное население малочисленное и не желает «топтать тайгу за гроши»? Поэтому некоторые жители ищут простой, но опасный путь, вырубая и продавая лес.



