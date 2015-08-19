«В тиши Шалдайского бора»

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Сергей ГОРБУНОВ
«В тиши Шалдайского бора» – под таким заголовком в нашей газете 25 июля 2015 года была опубликована статья о крупном хищении сырорастущего леса в Шалдайском бору Павлодарской области. По данным областного акимата и прокуратуры региона, в государственном природном резервате «Ертіс орманы» незаконно вырублено почти десять тысяч кубометров хвойных деревьев.
По словам заместителя акима области Нуржана Ашимбетова, есть достаточные основания полагать, что в резервате на протяжении ряда лет действует организованная преступная группа, которая в больших объемах сбывает сосновый лес в соседнюю Восточно-Казахстанскую область, где работают десятки пилорам и деревообрабатывающих производств.
Об этом и о том, как сохранить уникальный бор павлодарского Прииртышья, и шла речь в материале. После выхода публикации в свет Н. Ашимбетов рассказал, что расследование фактов хищения древесины будет продолжено, виновные получат по заслугам, а в Шалдайском бору наведут порядок.
Но, похоже, те, кто нашел в лесу щедрую «кормушку» и привык к безнаказанности, продолжают верить в свою удачу и неуязвимость. Об этом свидетельствует новостное сообщение за 14 августа, в котором сообщалось, что браконьеры за два дня уничтожили реликтовый бор, нанеся ущерб на сумму 80 млн тенге.
Этот факт только подтверждает версию того, что в реликтовом бору безнаказанно орудуют целые банды. Рядом с уже уничтоженным лесом прокуроры нашли и временное жилище браконьеров. Похоже, они не чувствуют опасности и никого не боятся. Сейчас следователи опрашивают водителя автомобиля, который пытался незаконно вывезти очередную партию ценной древесины.
Отметим, что случаи браконьерской вырубки прокуроры выявили повсеместно. Всего на данный момент задержано пять человек, заведено свыше 10 уголовных дел.
Такая вот вырисовывается картина, изучив которую, становится понятно: если преступников не остановить, то за несколько лет от Шалдайского бора – южного окончания сибирской тайги – останутся лишь воспоминания. Финалом же станет экологическая трагедия, когда не закрепленные соснами пески засыплют плодородные поля не только Павлодарской, но и соседних областей Казахстана.

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