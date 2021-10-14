В тисках налога

Проблемная зона
2013
Любовь Доброта

Долги по зарплате, незакуп­ленное сырье и образовавшийся дефицит расходных материалов – первый результат ареста счетов предприятия, осуществленный городским департаментом госдоходов. Еще чуть-чуть – и экспортоориентированное ТОО «Азала коттон» полностью остановит производство, оставив три с половиной сотни рабочих не у дел.

А началось все с того, что налоговики потребовали от фабрики уплатить корпоративный подоходный налог (КПН) с дохода на иные виды деятельности, не являющиеся для предприятия основными. При этом руководству компании так и не удается доказать: ну нет у них «другого вида деятельности», кроме как производство хлопчатобумажной ткани, а от уплаты КПН от основной деятельности юридические лица, расположенные в СЭЗ «Оңтүстік», освобождены.

В ДГД же посчитали, что субсидии от фонда «Даму», а также курсовая разница при конвертации долларовой выручки в тенге и являются «иными видами деятельности», а значит – доходами фабрики, в связи с чем потребовали заплатить корпоративный налог.

– Мы являемся экспортоориентированным предприятием, вся выручка, получаемая от продажи продукции из России и Китая, идет в долларах, – поясняет директор ТОО «Азала коттон» Бекет Турсынханов. – Невольно, хотим мы этого или нет, получается курсовая разница. Вот ее-то налоговые органы и считают доходом от «иного вида деятельности», хотя курсовая разница возникает помимо нашего желания. Какой же это «другой вид деятельности»? Мы не обменный пункт валюты. Тогда либо зафиксируйте курс доллара на год, и у нас не будет разницы между днем поступ­ления валюты на счет и днем конвертации. Либо дайте код экономической деятельности (ОКЭД) на курсовую разницу. Вся суть в этом.

Есть еще один спорный момент. ТОО «Азала коттон» получает от государства субсидии в виде возмещения ранее понесенных затрат на оплату процентов за полученные кредиты из банка второго уровня на осуществление своего приоритетного вида деятельности. Между банком второго уровня, фондом развития предпринимательства «Даму» и ТОО заключен договор субсидирования в рамках программы «Экономика простых вещей», согласно которому субсидированию подлежит часть ставки вознаграждения по кредиту. Часть ее оплачивает предприятие, и часть – фонд «Даму».

– Так вот, в ДГД настаивают, что субсидии, которые идут на возмещение раннее уплаченных процентов банку, тоже являются доходом от «иного вида деятельности», – продолжает Бекет Турсынханов. – И требуют, чтобы субсидии, безвозмездно полученные от государства, тоже облагались КПН. Нормально, правда? Если я получаю от государства субсидии, то это государство мне возмещает раннее понесенные затраты на уплату процентов. Даже если мне государство будет платить все 14% возмещения, то у меня все равно будет по нулям. Потому что эти 14% я выплачиваю банку.

Сейчас же, наоборот, мы получаем только 7%, остальное я плачу сам. За последние несколько лет налоговики насчитали нам задолженность по КПН в размере почти 200 миллионов тенге! Примерно 48 миллионов тенге ежегодно получается. Ну как эти две позиции – курсовая разница и возмещение по субсидиям – могут быть иной деятельностью?

Обсуждение этой коллизии идет в Шымкенте с весны текущего года. В поле зрения ДГД попало не только ТОО «Азала коттон», но и еще семь предприятий, функционирующих в СЭЗ «Оңтүстік».

Оказалось, что семь предприя­тий уже заплатили такой же корпоративный налог, опасаясь ареста счетов и не надеясь на решение в свою пользу в споре с госорганом. Они выполнили требования ДГД Шымкента, хотя по-прежнему считают их необоснованными.

– В чем тогда смысл создания свободной экономической зоны? – недоумевает директор ТОО «АГФ-Групп» Гаухар Насырова. – Занимаемся производством текстильных изделий и постельного белья, работаем со шведской компанией «Икеа». Мы тоже побоялись и заплатили, потому что у нас был заблокирован счет один день. Сумма оказалась не очень большой, и мы просто побоялись остановки.

У нас работают женщины малоимущие – 250 человек, если я не выплачу зарплату, начнутся волнения среди сотрудников. И мы из опасения платим. Вообще, если смотреть, СЭЗ была создана для выхода на экспорт. Мы вышли на экспорт, стали получать валютную выручку. Нас поддерживают различные государственные институты развития. И такие меры, как закрытие счета или его блокировка, это несоразмерная мера. Зачем вообще нас от КПН освобождали, зачем только путали? Зачем вообще государство предоставляет субсидии, если их потом облагают налогами? Верните нам обычное налогообложение и избавьте от таких проблем!

Еще в июне на площадке областной палаты предпринимателей состоялась встреча руководителей предприятий СЭЗ «Оңтүстік» и специалис­тов ДГД Шымкента. Разговор получился эмоциональным. Но достичь консенсуса тогда так и не удалось, каждая сторона осталась при своем мнении.

«Под занавес» той летней встречи высокопоставленный сотрудник налогового ведомства обещал предпринимателям дать письменное разъяснение по этому вопросу, но никто его так и не увидел. За это время руководители семи предприятий согласились выплачивать КПН, а ТОО «Азала коттон», отказавшееся идти на такой шаг, осталось с заблокированными счетами.

1 октября текущего года расходные операции по расчетным счетам компании приостановлены. Причиной ареста банковских счетов предприятия стало неисполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля ДГД Шымкента. Предприниматель просрочил исполнение уведомления, предоставив налоговому органу пояснения по выявленным нарушениям на один день позже установленного срока.

– Налоговые органы еще запрашивают информацию в цент­ральных органах, полностью не сформировали свою позицию, а уже счета арестовали, – прокомментировал ситуацию член совета палаты предпринимателей Владимир Накисбаев. – Да, просрочило руководство фабрики ответ на один день. Но ведь чисто по-человечески понять это можно. Но нет, сразу накладывают арест на счета. А то, что с июня нет официального ответа на запрос, это нормально? Чуть что – арестуем счет! В результате таких коллизий страдает бизнес, создаются серь­езные препятствия. По сути, парализована работа целого предприя­тия, 99% продукции которого идет на экспорт.

Арест счетов ТОО «Азала коттон» стал поводом для очередной встречи на площадке палаты предпринимателей. На эту встречу пригласили для участия в онлайн-режиме представителей Комитета госдоходов и Министерства национальной экономики. Директор департамента методологии КГД Алия Джетибаева поддержала действия регионального департамента, применившего санкции в отношении компании, своевременно не исполнившей уведомление, посоветовав предпринимателю обращаться в суд.

– Департамент госдоходов абсолютно правомерно выставил уведомление, и абсолютно правильно коллеги отметили, что у налогоплательщика было право пояснить в течение пяти рабочих дней, что они согласны или не согласны, – отвечала несогласным с позицией ДГД Алия Джетибаева. – А «заплатили, потому что боитесь», наверное, вы утрируете, ведь это отдельные виды дохода, и вы согласились с уведомлением отдела камерального контроля. Если боитесь каких-то действий ДГД, сейчас у нас прекрасно работает Адми­нистративный процедурно-процессуальный кодекс.

Алия Джетибаева пообещала дать разъяснения по начислению КПН на курсовую разницу и субсидии, заметив при этом, что налоговикам важно знать позицию по этому вопросу Миннацэкономики, а там вопрос еще изучают и не готовы озвучить свое мнение.

Региональный совет палаты предпринимателей, обсудив сложившуюся ситуацию, решил посодействовать участникам СЭЗ «Оңтүстік» в получении официального разъяснения КГД МФ РК и позиции МНЭ РК по рассмотренным вопросам. А также рекомендовал депар­таменту государственных доходов по Шымкенту инициировать внесение изменений в налоговое законодательство в части уменьшения суммы КПН на 100% по доходам, полученным от реализации товаров, работ, услуг, являющихся результатом осуществления приоритетных видов деятельности. В том числе сумм по результатам конвертации валюты, а также субсидий, полученных в рамках госпрограмм.

Между тем руководство ТОО «Азала коттон» беспокоит тот факт, что сейчас идет сбор хлопчатника, самое время закупать сырье, которое может в полном объеме уйти на экспорт, и тогда весь следующий год фаб­рике вообще придется простоять, так как импортный хлопок окажется в два раза дороже.

Для нормальной производственной деятельности предприятию необходимо срочно закупить 6 тыс. тонн, а это примерно 12 млн долларов. Часть необходимых средств намеревались взять в кредит, но сейчас это невозможно, поскольку экономическая деятельность предприятия полностью парализована.

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