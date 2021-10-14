В тисках налога

Долги по зарплате, незакупленное сырье и образовавшийся дефицит расходных материалов – первый результат ареста счетов предприятия, осуществленный городским департаментом госдоходов. Еще чуть-чуть – и экспортоориентированное ТОО «Азала коттон» полностью остановит производство, оставив три с половиной сотни рабочих не у дел.
А началось все с того, что налоговики потребовали от фабрики уплатить корпоративный подоходный налог (КПН) с дохода на иные виды деятельности, не являющиеся для предприятия основными. При этом руководству компании так и не удается доказать: ну нет у них «другого вида деятельности», кроме как производство хлопчатобумажной ткани, а от уплаты КПН от основной деятельности юридические лица, расположенные в СЭЗ «Оңтүстік», освобождены.