Говоря о значении Центральной Азии, Джон Керри обратил внимание на то, что в этом регионе экономические и политические связи имеют многовековую историю.



– В те времена, когда мы еще не сущест­вовали как государство, ваши страны уже были составной частью Шелкового пути – мощной артерии, которая связывала и питала народы, культуры, экономики от Стамбула до Шанхая, – сказал он, начиная свою лекцию. – Именно ваши страны предоставляли возможности для торговли, трансферта идей и технологий.



С течением времени многое изменилось, но значение Центрально-Азиатского региона для мирового политического климата не стало меньшим, считает Госсекретарь США.



– Необходимо понимать, что стабильность и безопасность в Центральной Азии являются очень важным элементом глобальной безопасности, – заметил Джон Керри. – Тем более что с вашим регионом соседствуют Россия, Иран, Афганистан и Китай, то есть вы находитесь в точке концентрации самых важных решений международной политики.



При этом было подчеркнуто: интерес, проявляемый США к странам ЦА, намного шире, чем вопросы безопасности. Джон Керри выразил убежденность, что США и государства региона в сотрудничестве смогут противостоять главным вызовам XXI века, в том числе в области экономики.



– В настоящее время интересы стран и народов отстаиваются не при помощи солдат и оружия, а путем завоевания рынков, – считает Д. Керри. – Ситуацию определяют крупные компании, лидеры бизнеса. Сегодня экономическая политика и внешняя политика – это две стороны одной медали.



Он акцентировал внимание на том, что Казахстан необходимо рассматривать не только через призму богатства природных ресурсов, но и как страну с мощным человеческим капиталом.



– Пять лет назад Президент Нурсултан Назарбаев предложил очень мужественное видение. Он говорил о том, что необходимо предоставить студентам первоклассное образование не только для того, чтобы идти в ногу со временем, но чтобы самим устанавливать ритм развития в этом быстро меняющемся мире, – напомнил Джон Керри. – Мы видим сегодня, что этот уникальный Назарбаев­ Университет стал воплощением решения вашего Президента.



Отмечалось также, что США поддерживают интеграционные инициативы Казахстана, поскольку от объединения рынков Европы, Азии и Китая все страны получат значительную выгоду.



– Необходимо создать фундамент благополучия, чтобы правильно встроиться в глобальную систему. Именно поэтому мы поддержали Казахстан при вступлении в ВТО, именно поэтому мы поддерживаем инициативу по построению Нового шелкового пути, – констатировал Джон Керри.



Он также подчеркнул важность реа­лизации принятого Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.



Кроме того, в своей лекции Джон Керри затронул вопросы борьбы с терроризмом и проблему глобальных изменений климата. В завершение встречи, отвечая на вопросы казахстанских студентов, Госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты окажут содействие Казахстану в создании собственного банка инфраструктурных инвестиций. Он также подчеркнул намерение США расширять сотрудничество со странами Центральной Азии.