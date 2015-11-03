​В точке концентрации

559
Адина НУРБЕРГЕН

Говоря о значении Центральной Азии, Джон Керри обратил внимание на то, что в этом регионе экономические и политические связи имеют многовековую историю.

– В те времена, когда мы еще не сущест­вовали как государство, ваши страны уже были составной частью Шелкового пути – мощной артерии, которая связывала и питала народы, культуры, экономики от Стамбула до Шанхая, – сказал он, начиная свою лекцию. – Именно ваши страны предоставляли возможности для торговли, трансферта идей и технологий.

С течением времени многое изменилось, но значение Центрально-Азиатского региона для мирового политического климата не стало меньшим, считает Госсекретарь США.

– Необходимо понимать, что стабильность и безопасность в Центральной Азии являются очень важным элементом глобальной безопасности, – заметил Джон Керри. – Тем более что с вашим регионом соседствуют Россия, Иран, Афганистан и Китай, то есть вы находитесь в точке концентрации самых важных решений международной политики.

При этом было подчеркнуто: интерес, проявляемый США к странам ЦА, намного шире, чем вопросы безопасности. Джон Керри выразил убежденность, что США и государства региона в сотрудничестве смогут противостоять главным вызовам XXI века, в том числе в области экономики.

– В настоящее время интересы стран и народов отстаиваются не при помощи солдат и оружия, а путем завоевания рынков, – считает Д. Керри. – Ситуацию определяют крупные компании, лидеры бизнеса. Сегодня экономическая политика и внешняя политика – это две стороны одной медали.

Он акцентировал внимание на том, что Казахстан необходимо рассматривать не только через призму богатства природных ресурсов, но и как страну с мощным человеческим капиталом.

– Пять лет назад Президент Нурсултан Назарбаев предложил очень мужественное видение. Он говорил о том, что необходимо предоставить студентам первоклассное образование не только для того, чтобы идти в ногу со временем, но чтобы самим устанавливать ритм развития в этом быстро меняющемся мире, – напомнил Джон Керри. – Мы видим сегодня, что этот уникальный Назарбаев­ Университет стал воплощением решения вашего Президента.

Отмечалось также, что США поддерживают интеграционные инициативы Казахстана, поскольку от объединения рынков Европы, Азии и Китая все страны получат значительную выгоду.

– Необходимо создать фундамент благополучия, чтобы правильно встроиться в глобальную систему. Именно поэтому мы поддержали Казахстан при вступлении в ВТО, именно поэтому мы поддерживаем инициативу по построению Нового шелкового пути, – констатировал Джон Керри.

Он также подчеркнул важность реа­лизации принятого Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

Кроме того, в своей лекции Джон Керри затронул вопросы борьбы с терроризмом и проблему глобальных изменений климата. В завершение встречи, отвечая на вопросы казахстанских студентов, Госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты окажут содействие Казахстану в создании собственного банка инфраструктурных инвестиций. Он также подчеркнул намерение США расширять сотрудничество со странами Центральной Азии.

Популярное

Все
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Завершена реконструкция Центрального стадиона
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
Маленькая империя для больших начинаний
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]