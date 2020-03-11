В Токио назвали сроки проведения Олимпиады в случае ее отмены

В мире
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Фото: vesti.kz
Предстоящие летние Олимпийские игры в Японии пройдут через один или два года в случае их отмены из-за коронавируса. Об этом сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на члена исполнительного комитета Токио-2020 Харуюки Такахаши, передает Vesti.kz.

По его мнению, другие варианты, например, проведение Игр без зрителей или полная их отмена, будут иметь серьезные финансовые последствия.

"Я не думаю, что Игры могут быть отменены. Это будет перенос", - заявил Такахаши, ответив, что только права американского телевидения дают Международному олимпийскому комитету (МОК) огромную сумму.

Также Такахаши заметил, что перенос мероприятия на срок до года будет сложным, так как в этом случае Игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями.

При этом он отметил, что проще всего будет перенести Олимпийские игры на два года, так как расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано.

Ранее в марте финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио. Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов), а его ВВП может сократиться на 1,4 процента за год.

По последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли.

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