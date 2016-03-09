В трех областях закрыто движение на дорогах

Общество
В трех областях страны из-за плохой погоды закрыто движение на участках дорог для всех видов автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС.
Так, в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге республиканского значения:
Актобе – Орск (16–135 км, Актобе – граница РФ);
Самара – Шымкент (773–835 км, п. Олке – Хромтау).
Также закрыто движение на трассе областного значения Хромтау – Никельтау – Бадамша (19–48 км, Хромтау – Бадамша).
В Костанайской области также из-за метели закрыто движение на участках дорог областного значения:
Сарыколь – Большие Дубровы (0–56 км)
Узунколь – Сарыколь (0–79 км).
В Северо-Казахстанской области закрыто движение на участках дорог областного значения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
Между тем, по информации Казгидромета, 9 марта на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами будут наблюдаться осадки, туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
В Алматинской области, в районе Жаланашколя – ветер, 18–23 м/с, с порывами до 28 м/с. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15–20 м/с. В Жамбылской, Карагандинской областях – туман и также усиление ветра до 15–20 м/с. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ночью сильный ветер. Ветер синоптики прогнозируют жителям ЮКО. А в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях – туман, днем в Акмолинской – низовая метель.
В то же время в двух областях объявлено штормовое предупреждение.
"В связи с продолжающейся оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей в период 9–10 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", – говорится в сообщении КЧС.
Так, в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге республиканского значения:
Актобе – Орск (16–135 км, Актобе – граница РФ);
Самара – Шымкент (773–835 км, п. Олке – Хромтау).
Также закрыто движение на трассе областного значения Хромтау – Никельтау – Бадамша (19–48 км, Хромтау – Бадамша).
В Костанайской области также из-за метели закрыто движение на участках дорог областного значения:
Сарыколь – Большие Дубровы (0–56 км)
Узунколь – Сарыколь (0–79 км).
В Северо-Казахстанской области закрыто движение на участках дорог областного значения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
Между тем, по информации Казгидромета, 9 марта на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами будут наблюдаться осадки, туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
В Алматинской области, в районе Жаланашколя – ветер, 18–23 м/с, с порывами до 28 м/с. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15–20 м/с. В Жамбылской, Карагандинской областях – туман и также усиление ветра до 15–20 м/с. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ночью сильный ветер. Ветер синоптики прогнозируют жителям ЮКО. А в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях – туман, днем в Акмолинской – низовая метель.
В то же время в двух областях объявлено штормовое предупреждение.
"В связи с продолжающейся оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей в период 9–10 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", – говорится в сообщении КЧС.