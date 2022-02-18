В трехстороннем формате

Гурий Шедин

Вопросы обеспечения эффективной координации действий налоговых и таможенных служб Казахстана, Кыргызстана и России рассмотрены в Алматы в ходе трехсторонней встречи.

Переговорную делегацию нашей респуб­лики возглавил заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

– В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС «серого» оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран, – отметил в ходе встречи Бахыт Султанов.

Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение «серого» импорта: недопоступление налогов, ввоз контрафакт­ной, некачественной и порой небезо­пасной продукции.

– Этот фактор негативно влия­ет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики, – резюмировал Бахыт Султанов.

В рамках встречи состоялсь заседание сторон на экспертном уровне и совещание в расширенном составе с участием глав делегаций. В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне министров финансов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей.

Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран.

Одним из пунктов повестки стало обсуждение проблемы дос­товерного отражения стои­мости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле. Участниками встречи поддержана необходимость более глубокой проработки воп­роса по определению категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними.

Также в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России.

По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, сторонами было отмечено, что реализация дос­тигнутых договоренностей придаст положительный импульс укреплению сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.

