​В трехъязычном формате

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Инеш БЕРЖАНОВА, Астана

Как отметила вице-президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мариям Мукатова, планомерный переход к единовременному обучению на казахском, русском и английском языках предполагает совершенствование нормативной и правовой базы, методологического и учебно-методического обеспечения. При этом «дорожная карта» предусмат­ривает повышение квалификации педагогических работников и собственно финансирование проекта.

Большие надежды ее разработчики возлагают на опыт Назарбаев Интеллектуальных школ и реализацию программы «Болашак». В рамках «дорожной карты» при НАО им. Ы. Алтынсарина даже будет создан специальный Центр трехъязычного образования и разработан Единый языковой стандарт обучения.

– Неизбежно в дальнейшем изменится и содержание ЕНТ, – подчеркнула М. Мукатова. – Но переход этот будет безболезненным как для учащихся, так и для их родителей.

Что же касается учителей, то им предстоит пройти полный курс переобучения. Так, до 2020 года повысить квалификацию должны будут около 2 500 преподавателей. В целом МОН РК разработан План мероприятий по реализации Дорожной карты развития трехъязычного образования и специальный график перехода на английский язык обучения в старших классах. Предположительно с 2017 года, когда в пятый класс придут ученики, которые изучали английский с первого класса, они уже начнут изучать терминологию по информатике, физике, химии, биологии на английском языке. А к 2023/24 учебному году на английский язык обучения перейдут все общеобразовательные школы. Однако внедрение будет осуществляться по выбору организации образования на основе коллегиального решения педсовета и родительского комитета.

Вместе с тем МОН РК предусматривает и развитие казахского языка как приоритетного в учебном процессе. Так, прорабатывается вопрос об обязательном изучении истории Казахстана, о внеклассных мероприятиях, в том числе проведении дебатов во всех школах страны на государственном языке.

Директор Центра образовательных программ АОО «Назарбаев­ Интеллектуальные школы» Жанар Абильдина в свою очередь подчеркнула, что очень важно сейчас поддержать учителей-предметников, ведь в дальнейшем им придется преподавать на английском языке все точные науки. В Назарбаев Интеллектуальных школах популярна методика взаимообучения учителей. По окончании курсов все эти преподаватели проходят специальный экзамен, где проверяются не только их способности, но и тех, кто занимался с ними изучением языка.

В рамках «дорожной карты» предполагается также полноценное обучение на английском языке в высших учебных заведениях Казахстана. По словам заместителя директора департамента высшего и послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК Гулзат Кобеновой, уже приняты меры по разработке обновленных типовых программ, в том числе для обучения профессорско-преподавательского состава.

В целом же для полномасштабного включения организаций образования в этот процесс сначала будет проведен специальный мониторинг ситуации на предмет выявления уровня знаний учителей и учеников. Поэтому, утверждают работники Национальной академии образования, никаких проблем с реализацией этой программы не возникнет. 

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