​В тренде мировых тенденций

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Гильермо Амадор Эрнандэс, преподаватель факультета медицины Национального автономного университета Мексики

Президент Назарбаев принял правильное решение. Эта мера позволит Казахстану не отстать от динамики мировых процессов, делая более эффективным управление такой молодой страной, как Казахстан, ведь данная программа направлена на решение вопросов путем делегирования различных функций и полномочий профильным институтам исполнительной власти в самых разно­образных сферах деятельности.

Отдаю должное народу Казах­стана за его усилия и быстрый рост, удивительно, как за 25 лет ваша страна смогла столь многого дос­тичь. Развивается сотрудничество с Мексикой – начиная с партнерства по линии посольств, заканчивая участием в Совете Безопасности ООН. Я знаю, что это связано со Стратегией будущего «Казахстан-2050», которая была обозначена как цель и успешно претворяется в жизнь.

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