В три раза увеличилось количество выезжающих на лечение за рубеж казахстанцев – Счетком

Заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан Катренов отметил, что всё больше казахстанцев не доверяют местным врачам и вынуждены обращаться за помощью в зарубежные клиники, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Отсутствие предоставления качественных медицинских услуг привело к увеличению числа граждан, выезжающих за границу для получения медуслуг. Так, по данным погранслужбы КНБ, если количество выезжавших за границу с целью получения медуслуг в 2020 году составляло 18 678 человек, то в 2021 году - уже 55 061 человек, то есть, рост почти в 3 раза», - сообщил Нурлан Катренов на заседании в ведомстве.

Однако, по его словам, лучшие мировые клиники доступны не всем.

«Больной человек в отчаянии, не получив должной качественной услуги в учреждениях здравоохранения, вынужден обращаться в учреждения нетрадиционной медицины, к всевозможным знахарям, зачастую нарываясь на шарлатанов», - сказал спикер.

Все это, отметил Нурлан Катренов, вызывает недовольство со стороны общества.

«О снижении качества медицинской помощи свидетельствует увеличение количества жалоб, как на отдельных медицинских специалистов, так и на организации здравоохранения в целом. Только за 2020 и 2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза на медработников, и в 1,8 раза - на медорганизации», - резюмировал Нурлан Катренов.