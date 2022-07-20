В тройке лучших

Сборная Казахстана по вольной борьбе с успехом завершила свое выступление на рейтинговом турнире в Тунисе. В активе наших спортсменов сразу семь медалей различного достоинства.

Так, золотые награды на счету Азамата Даулетбекова, выступавшего в весе до 86 кг, и Абдыманапа Байгенжеева (до 92 кг). Серебряными призерами стали Талгат Сырбаз (до 70 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг). Бронзовые медали завоевали Адлан Аскаров (до 65 кг) и Алишер Ергали (до 125 кг). В общекомандном зачете сборная Казахстана расположилась на третьем месте.