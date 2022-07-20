Свежий выпуск
В тройке лучших

Сборная Казахстана по вольной борьбе с успехом завершила свое выступление на рейтинговом турнире в Тунисе. В активе наших спортсменов сразу семь медалей различного достоинства.

Так, золотые награды на счету Азамата Даулетбекова, выступавшего в весе до 86 кг, и Абдыманапа Байгенжеева (до 92 кг). Серебряными призерами стали Талгат Сырбаз (до 70 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг). Бронзовые медали завоевали Адлан Аскаров (до 65 кг) и Алишер Ергали (до 125 кг). В общекомандном зачете сборная Казахстана расположилась на третьем месте.

Популярное

Все
Трудный путь к рынку
Притяжение Дельбегетея
Уголек дорожает
За сайгака ответят
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Сократить нельзя оставить
На контроле – качество
В тесноте и в обиде
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Актуальные вопросы, планы и проекты
Стежок к стежку
Чтобы посевы не сокращать
В тройке лучших
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Спас от огня флаг и герб
Свежий выпуск
С иголочки!
Свежий выпуск
Спортчеллендж для мегаполиса
Свежий выпуск
«Бронзовый» почин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]