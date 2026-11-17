Наши дзюдоисты завоевали три медали на Гран-при в Загребе (Хорватия), заняв третье место в общекоманд­ном зачете среди представителей 66 стран. Первое и второе – у сборных Бразилии и Канады.

Единственное золото нашей сборной принес Нурканат Серикбаев, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финальной схватке он одолел Роналда Лиму из Бразилии. Серебряными призерами стали Аман Бакытжан (до 60 кг), уступивший в решающем поединке представителю Тайваня Ян Юн Вэю, и Галия Тынбаева (до 48 кг), проигравшая Ассунте Скутто (Италия). Все три награды казахстанцы завоевали в первый день соревнований. Затем Есмигуль Куюлова (до 63 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) сумели занять пятые места.