В трудные годы вы нам подсказывали – Назарбаев иностранным инвесторам

Президент
Анастасия Прилепская
фото с сайта inform.kz
Иностранные инвесторы, работающие в Казахстане, своим опытом и советами помогли принять правильные решения в трудный для страны период, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В трудные годы вы нам подсказывали, мы следовали вашим советам и вместе принимали решения и по борьбе с коррупцией, и по борьбе с плохой работой чиновничества, исправляя наше законодательство. Без вас это было бы трудно сделать, огромный опыт ваш сослужил нам огромную службу", – обратился Президент к иностранным инвесторам. 

Он напомнил, что Казахстан переживал сложный период на заре независимости, а затем преодолевал влияние глобального экономического кризиса 2007-2009 годов.

"Казахстан ни в один трудный год не допустил рецессии благодаря друзьям и вовремя принятым решениям. Конечно, проблем и ошибок хватает, работы у нас достаточно. Но самое главное – по инвестициям на одного жителя Казахстан сегодня имеет показатель выше среднемирового и в два раза выше показателя развивающихся стран", – добавил Глава государства.

Президент также отметил, что Совет иностранных инвесторов стал надежной площадкой для обсуждения самых важных для экономики страны вопросов.

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