​В царстве восковых фигур

Здесь представлено около 40 работ, выполненных в лучших традициях санкт-петербургских мастеров воскового портрета. На выставке можно увидеть выдающихся правителей, исторических личностей, знаменитых актеров... Вернисаж посвящен 25-летию Независимости РК, потому к созданию экспозиции в Астане был приглашен казахстанский художник, скульптор Айдос Есмагамбетов. Он воссоздал, в частности, образы Нурсултана Назарбаева и Абылай-хана.

На выставке можно полюбоваться на одного из самых успешных футболистов в истории человечества – Пеле, легендарного боксера Майка Тайсона. Дополняют экспозицию волшебные персонажи из мифов Древней Греции, герои культовых фильмов «Звездные войны», «Аватар», «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Гарри Поттер».

– Над каждой фигурой работают до 15 человек, – раскрывает секреты мастерства администратор выставки Раиса Путилина. – Первым свою работу начинает скульптор, который создает фигуру экспоната, соблюдая все антропологические данные. Дальше задача мастеров – передать мимику, жесты и даже блеск в глазах.

Самой трудоемкой по праву считается работа постижеров: каждый волосок они вкалывают в воск горячей иголочкой. За реалистичность взгляда отвечают офтальмологи, за белизну зубов – стоматологи. Им на смену заступают визажисты, парикмахеры, гримеры и модельеры.