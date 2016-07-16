Свежий выпуск
​В царстве восковых фигур
Айнур КЕМБАЕВА

Здесь представлено около 40 работ, выполненных в лучших традициях санкт-петербургских мастеров воскового портрета. На выставке можно увидеть выдающихся правителей, исторических личностей, знаменитых актеров... Вернисаж посвящен 25-летию Независимости РК, потому к созданию экспозиции в Астане был приглашен казахстанский художник, скульптор Айдос Есмагамбетов. Он воссоздал, в частности, образы Нурсултана Назарбаева и Абылай-хана.

На выставке можно полюбоваться на одного из самых успешных футболистов в истории человечества – Пеле, легендарного боксера Майка Тайсона. Дополняют экспозицию волшебные персонажи из мифов Древней Греции, герои культовых фильмов «Звездные войны», «Аватар», «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Гарри Поттер».

– Над каждой фигурой работают до 15 человек, – раскрывает секреты мастерства администратор выставки Раиса Путилина. – Первым свою работу начинает скульптор, который создает фигуру экспоната, соблюдая все антропологические данные. Дальше задача мастеров – передать мимику, жесты и даже блеск в глазах.

Самой трудоемкой по праву считается работа постижеров: каждый волосок они вкалывают в воск горячей иголочкой. За реалистичность взгляда отвечают офтальмологи, за белизну зубов – стоматологи. Им на смену заступают визажисты, парикмахеры, гримеры и модельеры. 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце
Верховный муфтий: Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости и добру
Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане
Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP
Члены ПМКР приняли участие в субботнике в Нур-Султане
Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике
Названы самые популярные имена среди новорожденных в Казахстане
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
ОСИлим ли?
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо
Свежий выпуск
​​​​​​​Давай помиримся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]