В целях экономии 510 Сергей ОСАНОВ, Астана

«В ходе анализа определен ряд возможностей для улучшения системы закупок. Отмечено, что действующие правила не соответствуют требованиям ВТО и условиям, принятым Казахстаном в рамках договора о ЕАЭС», – отметил главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Казына» Адамас Илькявичюс.

Концепция предполагает ряд существенных изменений, она разработана с учетом лучших мировых практик по управлению закупками. В частности, на уровне фонда будут централизованы закупки по определенной номенклатуре товаров, работ и услуг. По предварительной оценке, реализация проекта позволит достичь экономии в сумме 1,4–2,1 млрд долларов до 2019 года.

Советом директоров также рассмотрен отчет о ходе реализации программы трансформации АО «Самрук-Казына», в результате руководству национальных компаний дан ряд поручений для обеспечения высокой исполнительской дисциплины и координации действий.



