​В целях импортозамещения

Как было отмечено в ходе пресс-тура, в дальнейшем планируется значительно увеличить ассортимент, реализуя торцовые уплотнения предприятиям нефтяной, химической и энергетической отраслей. Сейчас доля казахстанского содержания превышает 50%, в перспективе этот показатель будет увеличиваться.

Современные технологии гарантируют соблюдение качественных параметров и международных требований, а более низкая цена дает преимущество над зарубежными аналогами. Намечено обеспечивать такими изделиями не только рынок своей страны. Конкурентоспособной продукцией уже заинтересовались заказчики из Кыргызстана и Таджикистана. Что немаловажно, наращивание мощностей позволит увеличить количество рабочих мест.