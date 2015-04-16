В целях снижения адмбарьеров

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
В связи с тем, что в повестку заседания были включены законопроекты, рассмотренные депутатами во втором чтении, особому обсуждению документы не подверглись. Так же, как практически без обсуждения депутаты согласились с поправками Сената в законопроект по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков. Таким образом, согласно процедуре, документ считается принятым Парламентом. В целом законопроект предусматривает снижение адмбарьеров в деятельности субъектов естественных монополий и способствует повышению прозрачности тарифообразования.
Так, для снижения адмбарьеров в деятельности субъектов естественных монополий предусматривается расширить перечень субъектов естественных монополий, относящихся к субъектам малой мощности, которые имеют право самостоятельно повышать тарифы в пределах индекса потребительских цен по факту прошлого года.
Для повышения прозрачности тарифообразования и деятельности монополистов предусматривается законодательное закрепление создания Экспертного совета для проведения экспертизы тарифов, введение обязанности для доминантов в сфере электроэнергетики проводить публичные слушания, усиление требований по отчетам и публичным слушаниям. Также предлагается обязать субъектов естественных монополий размещать информацию о загруженности сетей, мощностей и пропускных способностей.
Одобрила палата и депутатский законопроект «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» с сопутствующими поправками.
Выступая с докладом, депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Светлана Ферхо пояснила, что целью законопроекта является законодательное утверждение принципа, согласно которому государство должно гарантировать гражданам минимальный социальный стандарт, то есть минимальный объем социальных услуг и денежных выплат, обеспечивающий реализацию закрепленных Конституцией социальных прав граждан.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению поступило 17 предложений от депутатов, касающихся в том числе улучшения и уточнения редакции отдельных норм, которые были рассмот­рены на 29 заседаниях рабочей группы.
Во втором чтении палата одобрила и проект закона с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты по вопросам водоснабжения и водоотведения, кредитования и субсидирования ЖКХ. Как пояснил член Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Амирхан Рахимжанов, нововведения претерпят Водный, Экологический и Бюджетный кодексы, законы «Об электроэнергетике», «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О государственном имуществе». Пожалуй, одной из актуальных целей законопроекта можно считать предложенную депутатами норму о субсидировании проектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Эти поправки, как уточнил депутат А. Рахимжанов, поддержаны Правительством.
Также мажилисмены предлагают законодательно установить, что контроль за качеством питьевой воды в городских и сельских населенных пунктах осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Депутатское «добро» во втором чтении получил и проект Закона «О миротворческой деятельности». Основной целью законопроекта с сопутствующими поправками является урегулирование общественных отношений, связанных с участием национального контингента Казахстана в миссиях по поддержанию мира и безопасности, в соответствии с принятыми республикой международными обязательствами.
Как пояснил, выступая на заседании, мажилисмен Абай Тасбулатов, при подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами внесен ряд поправок.
В частности, мажилисмены внесли новую статью, в которой оговаривается, что действие закона не распространяется на лиц, участвующих в миротворческих операциях, но не входящих в состав национального контингента страны. Также внесено дополнение, согласно которому военный персонал национального контингента участвует в совместных международных принудительных действиях в соответствии с Уставом ООН.
Согласно Уставу ООН, Совет Безопасс­ности ООН уполномочен принимать решение о проведении совместных международных принудительных действий, участие в которых оговаривается отдельным соглашением.
Также поправками депутатов в законопроекте уточнена компетенция Президента страны в части принятия решения о досрочном отзыве национального контингента из зоны проведения миротворческой операции. Уточнена компетенция Министерства обороны – по разработке и утверждению плана подготовки к миротворческой операции, а также компетенция государственных органов – по обеспечению необходимым имуществом не только гражданского, но и военного персонала, а также по направлению национального контингента к месту проведения миротворческой операции и обратно.

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