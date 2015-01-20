В целях сокращения издержек Свежий выпуск 592 Рысты АЛИБЕКОВА

О том, насколько облегчится, станет более комфортной предпринимательская деятельность с введением новых законодательных норм, на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщили вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и директор департамента развития предпринимательства МНЭ РК Галия Жолдыбаева.

Как проинформировал Т. Жаксылыков, в реализацию нового закона МНЭ разработало и согласовало с заинтересованными госорганами проект распоряжения Премьер-Министра, предполагающий утверждение перечня из 163 нормативно-правовых актов. В их числе – 10 постановлений Правительства, 79 совместных приказов первых руководителей госорганов, 3 постановления правления Нацбанка и 71 отдельный приказ первых руководителей госорганов.

Разъясняя положения документа, заместитель главы МНЭ подчеркнул, что предусматривается максимальное упрощение взаимоотношений с государством. На первом этапе будет внедрен принцип «одного окна» для инвесторов, заключивших инвестиционный контракт по приоритетным инвестиционным проектам. Действие такого же принципа – «одного окна» – распространено на выдачу отраслевых экспертиз проектно-сметной документации в сфере строительства.

Вместе с тем для переноса таможенного контроля с этапа таможенной очистки на этап «после выпуска товаров» будут инициированы поправки в Таможенный кодекс Таможенного союза и обеспечена интеграция информационных систем трех госорганов, в том числе МИР, МНЭ и МФ.

Что касается условий для создания и прекращения деятельности субъектов частного предпринимательства, то законом сокращены сроки регистрации предприятий до 1 часа и отменены требования о наличии минимального уставного капитала в размере 100 тенге.

Отменено также обязательное требование о наличии у субъектов частного предпринимательства печати.

Существенно упрощена процедура ликвидации предприятий. Теперь налогоплательщик, прекращающий деятельность, имеет право выбора – ликвидироваться путем проведения налоговым органом ликвидационной проверки, как ранее было установлено, либо через составление заключения аудиторской организацией, что является нововведением.

Кроме того, в целях исключения нео­боснованных расходов граждан при взаимодействии с госорганами отменено обязательное нотариальное заверение копий документов, проведение техосмотра личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях, со сроком эксплуатации до 7 лет, а также отменена доверенность на управление транспортным средством.

Большие подвижки произойдут в сфере совершенствования госконтроля. До апреля текущего года будет разработана и внесена в Администрацию Президента новая методика организации систем оценки рисков в контролирующих государственных органах. Как пояснил вице-министр, методика организации систем оценки рисков будет носить рамочный характер и станет основой для разработки каждым государственным контрольно-надзорным органом ведомственных систем управления рисками, или СУР, с учетом отраслевой специфики.

Между тем плановые проверки в наступившем году могут проводиться только в отношении субъектов, не являющихся субъектами частного предпринимательства, и только в первой половине 2015 года.

– В отношении предпринимателей в первом полугодии текущего года возможно проведение только внеплановых проверок по жалобам и обращениям физических и юридических лиц, – сообщил спикер. – А уже со второго полугодия проверки на основании СУР будут проводиться только в тех сферах, где они будут разработаны, и только в отношении «потенциальных нарушителей».

Для исключения человеческого фактора и снижения коррупционных рис­ков намечается провести поэтапную автоматизацию контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

По мнению заместителя главы МНЭ, вводимые нормы закона существенно облегчат жизнь предпринимателям, сократят количество оснований для проведения проверок и в то же время не допустят увеличения каких-либо рисков для потребителей.

На брифинге отмечалось, что совместно с Нацбанком будут выработаны предложения по реализации норм закона, предусматривающие возможность страхования ответственности субъектов предпринимательства как альтернативы проверкам. Будет проведен анализ сфер возможного применения страхования, проведены соответствующие расчеты, и в случае одобрения Правительством планируется принять соответствующие законодательные изменения.

Кроме того, усилится роль Нацпалаты предпринимателей посредством введения института уполномоченного по защите прав предпринимателей, или бизнес-омбудсмена, по опыту таких стран, как США, Великобритания.

– Действие закона по вопросам кардинального улучшения предпринимательской деятельности положительно скажется на инвестиционном и предпринимательском климате, повлечет за собой снижение административной нагрузки на бизнес и будет способствовать повышению конкурентоспособности казахстанской экономики, – заключил Т. Жаксылыков.