​В целях устойчивого развития страны

Подводя итоги работы депутатов VI созыва в первой сессии, Н. Нигматулин отметил, что главными в законотворческой работе депутатского корпуса стали приоритеты, определенные Президентом страны на открытии первой сессии нынешнего созыва, и в его Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

Всего в первой сессии было проведено 3 совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний Мажилиса, 6 – Сената, 170 – постоянных комитетов и в обеих палатах 186 заседаний рабочих групп по законопроектам. В этот период на рассмотрении в Парламенте находилось 42 законопроекта, из которых 18 перешли с прошлого созыва, 24 поступили в этой первой сессии. Инициаторами семи законопроектов являются сами депутаты.

На конец сессии Мажилисом одобрено и направлено в Сенат 13 законопроектов, принято Парламентом 12 законов. Из них на сегодняшний день 4 подписаны Президентом Казахстана и вступили в законную силу.

Говоря о рассмотренных законодательных актах, Н. Нигматулин отметил Закон «О платежах и платежных системах», а также ратификации ряда международных договоров, которые обеспечивают приоритеты внешней политики страны и направлены на укрепление сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в финансовой сфере, на регулирование некоторых аспектов деятельности в рамках СНГ и евразийского пространства.

Кроме того, как подчеркнул спикер Мажилиса, в фокусе внимания парламентариев были вопросы реализации госпрограмм «Нұрлы жол», развития здравоохранения, аграрного сектора, становления местной полицейской службы, института частного судебного исполнения и др.

В этот период проведены 1 парламентское слушание, 3 правительственных часа, 1 международная конференция, 7 «круглых столов» и 4 выездных заседания постоянных комитетов, на которых рассматривались актуальные вопросы государственной политики в различных сферах, требующие законодательного регулирования. В адрес депутатов поступило 2 935 обращений граждан.

– В ходе первой сессии депутаты уделяли значительное внимание решению конкретных вопросов, поднимаемых населением страны. Так, в этой сессии депутатами обеих палат Парламента направлено Правительству и другим центральным государственным органам 115 депутатских запросов. Они касаются самого широкого спектра тем: индустриально-инновационного развития экономики и финансовой, банковской системы, реализации государственных программ в области образования, здравоохранения, социальной защиты и регионального развития, обороны, правопорядка, информационной безопасности и множества других очень значимых для развития страны проблем, – отметил Н. Нигматулин.

Спикер Мажилиса в своем докладе акцентировал внимание на работе депутатов по укреплению межпарламентского сотрудничества, развитию парламентской дипломатии и продвижению международных инициатив Казахстана.

– Свидетельством все возрастающего авторитета и роли нашей страны в мировом сообществе стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это событие поистине исторического масштаба. За без малого 25 лет Казахстан под руководством Президента Нурсултана

Назарбаева прошел путь от страны, только вступившей в ряды этой влиятельнейшей международной организации, до участия в работе ее высшего руководящего органа. И решение об избрании Казахстана членом Совета Безопасности ООН стало знаком признания Главы нашего государства Лидером мирового масштаба и результатом той титанической работы, которую Нурсултан

Абишевич последовательно проводит с первых дней независимости по ядерному разоружению, обеспечению диалога цивилизаций и культур, укреплению доверия между странами и народами мира, – подчеркнул Н. Нигматулин.

Говоря о первоочередных задачах законотворческой работы на предстоящую сессию, председатель Мажилиса отметил, что они напрямую связаны с приоритетными вопросами государственной политики.

– Как известно, Глава государства на заседании Совета Безопасности 10 июня поручил Правительству в двухмесячный срок выработать пакет законодательных инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений. Мы ожидаем внесения данных законопроектов в Парламент уже к началу следующей сессии. И депутаты обеих палат Парламента готовы к слаженной работе с Правительством с целью обеспечения надежной правовой базы для поддержания национальной безопасности, защиты мира и спокойствия наших граждан, – сказал Н. Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, в предстоящий период перед депутатами также стоит задача по дальнейшему обеспечению эффективной законодательной поддержки Плана нации «100 конкретных шагов». При этом Н. Нигматулин подчеркнул, что эта работа будет поставлена на серьезную, системную основу. По всем законопроектам, уже принятым для реализации Пяти институциональных реформ, будут закреплены конкретные депутаты Мажилиса, которые будут осуществлять мониторинг их исполнения и в случае необходимости упреждающе предлагать меры по их дальнейшему совершенствованию. Общую координацию данной работы будут вести председатели профильных комитетов Мажилиса.

– В целом депутаты Парламента видят свою задачу в предстоящий период прежде всего в обеспечении качественной законодательной базы для реализации Пяти институциональных реформ Президента и Плана нации «100 конкретных шагов». Важное значение также будет иметь активное участие депутатов Сената и Мажилиса в разъяснительной работе с широкими слоями населения с целью формирования у граждан понимания необходимости принимаемых законов для устойчивого развития страны, – сказал Н. Нигматулин.

Спикер Мажилиса также заверил, что Парламент энергично подключится и к осуществлению всеобъемлющего контроля за исполнением законов.

– И мы выполним установки Главы государства, обеспечив жесткий, системный и результативный контроль за исполнением законов, – подчеркнул председатель палаты.

Говоря о взаимодействии с Правительством, председатель Мажилиса заявил о готовности депутатов обеих палат Парламента к конструктивному сотрудничеству.

– В свою очередь мы ожидаем, что и представители исполнительной власти отнесутся со всей ответственностью к сотрудничеству с депутатским корпусом и обеспечат внесение качественных законопроектов, – сказал Н. Нигматулин.

Председатель Мажилиса сообщил также, что в целях повышения информационной открытости Парламента принято решение вернуться со следующей сессии к прямым трансляциям заседаний Сената и Мажилиса в режиме онлайн на официальном сайте Парламента.

– Депутаты обеих палат открыты к диалогу, заинтересованы в постоянных контактах как с представителями гражданского общества, так со средствами массовой информации, и готовы обсуждать любые темы, любые вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан, – сказал спикер Мажилиса.

Как отметил Н. Нигматулин, депутаты четко понимают, что, с одной стороны, они должны доводить до каждого казахстанца суть предлагаемых законов и нововведений, с другой – постоянно держать руку «на пульсе» общества, знать и выявлять волнующие народ проблемы, вносить их на обсуждение в Парламенте и вовремя принимать необходимые законодательные меры.

Предполагается, что изменения будут внесены и в регламент Парламента. Они будут направлены на усиление роли депутатов и депутатских объединений в законодательной деятельности.

Говоря о внешнеэкономических условиях, в которых депутаты VI созыва приступили к работе, председатель Мажилиса акцентировал внимание на том, что особенность «казахстанского пути» под руководством Лидера нации Нурсултана Назарбаева состоит в том, что даже в самых непростых ситуациях всегда есть перспективы новых возможностей, существует четкий, конкретный план действий, следование которому всегда приводит к успеху.

– По сути, все 25 лет истории нашей независимости – это успешное продвижение к лучшему будущему в соответствии со стратегическим курсом нашего Президента. Не является исключением и нынешний период. У нас сегодня есть программа комплексных антикризисных и структурных преобразований, которые станут достойным ответом на вызовы новой глобальной реальности и позволят обеспечить устойчивый рост отечественной экономики в условиях сложной геополитической обстановки.

В результате мы не только преодолеем новые вызовы, но и выйдем из кризиса окрепшими и еще более конкурентоспособными, – заключил председатель Мажилиса.

На состоявшемся совместном заседании палат Парламент принял постановление о закрытии первой сессии VI созыва и о парламентских каникулах с 1 июля по 31 августа 2016 года.

В завершение совместного заседания был исполнен Государственный Гимн Респуб­лики Казахстан.