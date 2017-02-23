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В цене – узкопрофильные специалисты
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область
С такой ситуацией на этапе своего открытия пришлось столкнуться Уральскому трансформаторному заводу: два года назад предприятие производило набор специалис­тов практически с нуля. Решить эту непростую задачу завод смог в сот­рудничестве с учебными заведениями области, а также благодаря собственной программе повышения квалификации.

По словам HR-менеджера ТОО «Уральский трансформаторный завод» Жаркынай Танкимовой, из 150 набранных сотрудников около 70 составили «свежевыпущенные» специалисты местных университетов и средне-специальных учебных заведений.

– Это в прежние времена во время строительства завода уже шла подготовка кадров, которые затем на нем работали. А сейчас получилось по-другому, – рассказала представитель предприятия. – Завод был открыт, а узких специалистов не хватало, поэтому первое время нам пришлось привлекать их с Кентаус­кого трансформаторного завода для обучения.

Учитывая прошлый неудачный опыт, предприятие заключило меморандум с Уральским колледжем нефти, газа и отраслевых технологий по подготовке узкоспе­циальных кадров. На базе учебного заведения были открыты курсы, после прохож­дения которых вместе с дипломом о средне-специальном образовании выпускникам выдают удостоверение, к примеру, сборщика или намотчика трансформаторов.

Получая специальность в области электроэнергетики или машиностроения, молодые специалисты имеют довольно общее понятие о сфере деятельности, в которой им предстоит трудиться.

– Когда в Уральске не было транс­форматорного завода, специалисты по электроэнергетике получали опыт в Западно-Казахстанской электрораспределительной компании, имеющей совершенно другую специфику работы, нежели производство, – подчеркнула она. – Поэтому, когда понадобились узкоспециальные кадры, возникла необходимость скорректировать образовательную программу вузов. И в течение года по договоренности с учебными заведениями студенты получали практические навыки на базе завода.

Сегодня на Уральском трансформаторном заводе трудятся 216 человек, их квалификация в целом устраивает руководство предприя­тия. Одним из главных отличий производства в сравнении с другими является молодой состав сот­рудников, средний возраст которых – 25 лет.

Никаких сложностей в работе с высокотехнологичным оборудованием у молодежи нет. Даже не имея опыта, они обучаются легче, чем более взрослые коллеги. Не отмечается и текучки кадров, так как по здешним меркам заработная плата считается высокой, и ребята держатся за свои места. У молодых специалис­тов есть хорошие возможности ­карьерного роста, и в случае наличия потенциа­ла они могут дос­тигнуть неплохих высот.

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