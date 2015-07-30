Свежий выпуск В центре Азии Бектур КАДЫРОВ

На выставке «Сердце Азии» представлено 25 произведений великого художника-ученого, написанных по итогам знаменитой Центральноазиатской экспедиции. В ее ходе впервые были исследованы памятники археологии, литературы и искусства народов огромного региона. Эта экспедиция стала настоящим научно-исследовательским подвигом, расширив культурно-историческую картину мира, введя в нее кочевой мир Азии.

Впервые в истории в художественных произведениях были запечатлены малодоступные области Центральной Азии, величайшие горные перевалы, знаки великого переселения народов, воплощены образы духовных подвижников и героев древних легенд. Полотна Николая Рериха широко известны, а такие имена, как Гесэр-хан, Майтрейя, Хранитель входа, Матерь мира и другие, давно уже стали привычными. Экспедиция коснулась и казахских земель, и художник зорким взглядом уловил величественность и красоту степных пейзажей.

Выставка «Сердце Азии» подготовлена Рериховским обществом Астаны и посвящена 550-летию создания Казахского ханства и 80-летию подписания Пакта Рериха.