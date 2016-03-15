​В центре обсуждения – ОДКБ

Стороны обсудили вопросы военно-политической обстановки в регионе и мире, мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки в 2016–2017 годах, тему дальнейшего развития войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также реформирования Объединенного штаба ОДКБ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РК, военные рассмотрели ход подготовки совместных учений ОДКБ «Взаимодействие-2016» – с Коллективными силами оперативного реагирования на территории Российской Федерации, «Нерушимое братство-2016» – с Коллективными миротворческими силами на территории Республики Беларусь и другие вопросы. По итогам разговора предложено усилить состав КСОР ОДКБ, поддержать предлагаемую организационно-штатную структуру Объединенного штаба ОДКБ. Делегация посетила Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в рамках подготовки к планируемой в апреле Международной военно-научной конференции ОДКБ «Всестороннее обеспечение коалиционной группировки войск (сил) при подготовке и ведении совместных операций (боевых действий)». Представители Объединенного штаба ознакомились с системой военного образования в республике. Они также посетили Национальный военно-патриотический центр Министерства обороны РК.
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Вадим МАКАРОВ
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