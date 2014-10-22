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В центре Оттавы убит устроивший стрельбу мужчина
Об этом сообщил парламентарий Бернар Троттье, передает kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

"Стрелявший в парламенте был застрелен", – указано в его сообщении в микроблоге в Twitter.

Ранее канадские СМИ сообщили о том, что возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, который находится недалеко от парламента страны, неизвестный открыл стрельбу. Мужчина выстрелил из ружья в солдата почетного караула у мемориала. В результате был ранен сотрудник Вооруженных сил Канады. Пострадавшего госпитализировали.

По словам очевидцев, ранив солдата, злоумышленник направился к правительственному комплексу. Свидетели описали его как невысокого молодого человека "с длинными черными волосами". Другой очевидец рассказал, что стрелок был в синих джинсах и с черным платком на лице. Вооружен он был двуствольной винтовкой.

Между тем, сообщает РБК, согласно информации источников в полиции, помимо убитого, есть другие подозреваемые. По данным свидетелей, выстрелы были слышны в других местах, окружающих Парламентский холм. Ранее также сообщалось, что премьер-министр страны Стивен Харпер покинул комплекс парламентских зданий и находится в безопасности. Здание парламента, рядом с которым произошла стрельба, оцеплено полицией. 

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