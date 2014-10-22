В центре Оттавы убит устроивший стрельбу мужчина

Об этом сообщил парламентарий Бернар Троттье, передает kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
"Стрелявший в парламенте был застрелен", – указано в его сообщении в микроблоге в Twitter.
Ранее канадские СМИ сообщили о том, что возле Национального военного
мемориала в столице Канады Оттаве, который находится недалеко от
парламента страны, неизвестный открыл стрельбу. Мужчина выстрелил из
ружья в солдата почетного караула у мемориала. В результате был ранен
сотрудник Вооруженных сил Канады.
Пострадавшего госпитализировали.
По словам очевидцев, ранив солдата, злоумышленник направился к
правительственному комплексу. Свидетели описали его как невысокого
молодого человека "с длинными черными волосами". Другой очевидец
рассказал, что стрелок был в синих джинсах и с черным платком на лице.
Вооружен он был двуствольной винтовкой.
Между тем, сообщает РБК, согласно информации источников в полиции,
помимо убитого, есть другие подозреваемые. По данным свидетелей,
выстрелы были слышны в других местах, окружающих Парламентский холм. Ранее также сообщалось, что премьер-министр страны Стивен Харпер покинул
комплекс парламентских зданий и находится в безопасности. Здание
парламента, рядом с которым произошла стрельба, оцеплено полицией.