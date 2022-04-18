Статьи В центре реформ – интересы каждого казахстанца 18 апреля 2022 г. 0:05 Амерхан Рахимжанов, депутат мажилиса Парламента РК, доктор политических наук Подписанный Президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым Указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» вызвал большой положительный резонанс в казахстанском обществе. Одним их ключевых принципов дебюрократизации определен приоритет сущности над формой, то есть результата над процессом. Так, например, критерием эффективности работы с обращениями должен стать не факт ответа в установленные сроки, а факт решения вопроса и отсутствие повторных обращений по данному вопросу от гражданина. Второй значимый принцип – цифровизация по умолчанию. Нельзя отрицать высокий уровень развития цифровизации в Казахстане. Каких-то десять лет назад мы и думать не могли, что многие процессы получения услуг будут так упрощены. Но, к сожалению, еще не во всех сферах. Своим указом Президент провозглашает приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате. Таким образом, диджитализация должна пронизывать все сферы жизнедеятельности страны. Конечно, чтобы данный принцип работал в полную меру, необходимо привести в порядок все цифровые продукты и минимизировать нарушения и ошибки. Третий – управленческая ответственность. Перекладывание ответственности на вышестоящий уровень и коллегиальным органам затягивает процесс и размывает контроль за результатом. Уже давно назрела необходимость давать отчет должностным лицам за решения, действия и их последствия. Эта мера позволит постепенно исключить из госаппарата случайных людей, не умеющих, не желающих и избегающих брать на себя ответственность. Все эти меры позволят сократить документооборот и отчетность, сроки и этапы нормотворческого и бюджетного процессов. Кроме того, предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности, введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах, отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов, делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена, обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др. Трудно переоценить своевременность этого решения. Сейчас, когда обозначен переход к новому этапу государственного устройства, только эффективная деятельность органов государственного управления, наравне с оперативным и результативным их взаимодействием с гражданским обществом, сможет успешно реализовать поставленные Главой государства задачи. Процесс формирования современного демократического государства не может быть успешным без обеспечения функционирования хорошо налаженной, высококвалифицированной управленческой системы. Во многих источниках бюрократия понимается как конечная проблема развития государства и ведущий источник дисбаланса системы государственного управления. Каждый из источников бюрократии стремится к своей институционализации при снижении ответственности за принимаемые решения. В борьбе с ней очень важно не только определение и реализация необходимых мер, но и формирование в обществе идеи верховенства закона и нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Ведь чем больше и сложнее бюрократический аппарат, тем больше возможностей открывается для коррупции. Таким образом, борьба с бюрократизмом нанесет удар и по коррумпированным системам. Безусловно, все это облегчит функционал госслужащих, но в первую очередь бенефициаром этой работы станут граждане. В центре всех реформ Главы государства – интересы каждого казахстанца. Таким образом мы становимся свидетелями перехода к человекоцентричному подходу в управлении государством.