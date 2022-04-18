Подписанный Президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым Указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» вызвал большой положительный резонанс в казахстанском обществе.

Одним их ключевых принципов дебюрократизации определен приоритет сущности над формой, то есть результата над процессом. Так, например, критерием эффективности работы с обращениями должен стать не факт ответа в установленные сроки, а факт решения вопроса и отсутствие повторных обращений по данному вопросу от гражданина.

Второй значимый принцип – цифровизация по умолчанию. Нельзя отрицать высокий уровень развития цифровизации в Казахстане. Каких-то десять лет назад мы и думать не могли, что многие процессы получения услуг будут так упрощены. Но, к сожалению, еще не во всех сферах. Своим указом Президент провозглашает приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате. Таким образом, диджитализация должна пронизывать все сферы жизнедеятельности страны. Конечно, чтобы данный принцип работал в полную меру, необходимо привести в порядок все цифровые продукты и минимизировать нарушения и ошибки.

Третий – управленческая ответствен­ность. Перекладывание ответственнос­ти на вышестоящий уровень и коллегиальным органам затягивает процесс и размывает контроль за результатом. Уже давно назрела необходимость давать отчет должностным лицам за решения, действия и их последствия. Эта мера позволит постепенно исключить из госаппарата случайных людей, не умеющих, не желающих и избегающих брать на себя ответственность. Все эти меры позволят сократить до­кументооборот и отчетность, сроки и этапы нормотворческого и бюджетного процессов.

Кроме того, предусматриваются сис­тематизация и автоматизация ведомственной отчетности, введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных сис­темах, отмена бумажного визирования и полистного парафирования докумен­тов, делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена, обеспечение руководителей госорганов инструментами и условия­ми для дистанционной работы и др.

Трудно переоценить своевременность этого решения. Сейчас, когда обозначен переход к новому этапу государственного устройства, только эффективная деятельность органов государственного управления, наравне с оперативным и результативным их взаимодействием с гражданским обществом, сможет успешно реализовать поставленные Главой государства задачи. Процесс формирования современного демократического государства не может быть успешным без обеспечения функционирования хорошо налаженной, высоко­квалифицированной управленческой системы.

Во многих источниках бюрократия понимается как конечная проблема развития государства и ведущий источник дисбаланса системы государственного управления. Каждый из источников бюрократии стремится к своей инсти­туционализации при снижении ответственности за принимаемые решения. В борьбе с ней очень важно не только определение и реализация необходимых мер, но и формирование в обществе идеи верховенства закона и нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Ведь чем больше и сложнее бюрократический аппарат, тем больше возможностей открывается для коррупции. Таким образом, борьба с бюрократизмом нанесет удар и по коррумпированным системам.

Безусловно, все это облегчит функ­ционал госслужащих, но в первую очередь бенефициаром этой работы станут граждане. В центре всех реформ Главы государства – интересы каждого казахстанца. Таким образом мы становимся свидетелями перехода к человекоцентричному подходу в управлении государством.