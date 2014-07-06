В центре Тулы появился памятник прянику

Бронзовый монумент имеет круглую форму. В диаметре он около двух метров и весит более тонны, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Именно пряник принес славу и почет Туле и ее мастерам, это главный гастрономический бренд всей области, - сказали в пресс-службе. - На бронзовом прянике нанесена надпись "На счастье тульский пряник, известен с 1685 года". Памятник создан на средства меценатов.

Открытие памятника прянику состоялось в рамках Всероссийского туристского форума по кластерному развитию территорий, прошедшего 6 июля в Туле. Участникам мероприятия продемонстрировали туристический потенциал региона и рассказали о перспективах развития этой отрасли.

Существует более десяти видов тульского пряника. Как правило, это кондитерское изделие имеет форму прямоугольной плитки или плоской фигуры, внутри начинка из повидла или сгущенного молока. Выпуском традиционных тульских пряников в настоящее время занимаются два крупных предприятия, расположенных на территории области.

Помимо пряников и знаменитого умельца Левши - героя повести Николая Лескова - Тульская область известна своими самоварами, оружейным производством, филимоновской игрушкой и другими достопримечательностями.