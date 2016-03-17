На форум, состоявшийся в Ледовом дворце «Астана», съехалось более 4 000 человек из 50 трудовых коллективов 10 областей Казахстана. Как отметил Нурсултан Назарбаев, это лучшие представители трудовых коллективов: шахтеры, металлурги, железнодорожники, нефтяники, представители других рабочих профессий. Президент подчеркнул их значимую роль в развитии страны.

– Вашим трудом создается отечественная экономика – в металлургических печах, на рудниках и шахтах, заводах, автомобильных и железных дорогах. Мне хорошо известно, что такое рабочая профессия. Мы поставили задачу формирования Общества Всеобщего Труда в Казах­стане, учредили специальный орден Трудовой Славы, первые лауреаты которого находятся в этом зале. Самая твердая валюта – это труд человека, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что на фоне непростой экономической ситуации в мире Казахстану удалось сохранить текущие темпы роста экономики и предоставить социальные гарантии гражданам страны.

– Сейчас международные рынки переживают обвал. Многие мировые компании вынуждены сокращать производство и персонал, снижаются социальные расходы, растет безработица. Все это – цена глобального экономического кризиса. В сложном положении оказались и наши предприятия. Упала стоимость большинства казахстанских экспортных товаров, включая нефть, металлы, различные виды промышленной продукции. Благодаря тому, что мы начали создавать альтернативную экономику, реализуя программы индустриализации и «Нұрлы жол», – производство нашей промышленной продукции в физическом объеме практически не снизилось. Социальные обязательства мы полностью выполняем, поскольку в благополучные годы Казахстан накопил резервы для преодоления подобных трудностей, – отметил Президент.

Глава государства особо подчеркнул важность сохранения уровня занятости населения. С этой целью во всех регионах между акиматами и ведущими предприятиями подписаны меморандумы о сохранении рабочих мест, участии работодателей в местных программах переобучения. В сложнейшей ситуации глобального кризиса Казахстан показывает пример высокой социальной ответственности, заботы о человеке труда. В частности, с 1 января повысили заработную плату работникам социальной сферы, стипендии студентам, социальные выплаты.

В Плане нации «100 конкретных шагов» предложены дальнейшие меры обеспечения социальных гарантий, принят новый Трудовой кодекс, усилена роль проф­союзов. Уже со следующего года стартует новый проект бесплатного профессионального технического образования для всех. Благодаря этому миллионы простых казахстанцев получат трудовую путевку в жизнь. Это огромная поддержка молодежи со стороны государства. В центре внимания антикризисной политики – еже­дневные нужды простых людей, новые рабочие места, достойная заработная плата, правопорядок и стабильность.

Президент также остановился на дальнейших планах по инфраструктурному развитию страны.

– По моему поручению в этом году на реализацию «Дорожной карты занятости» выделены значительные средства, что обеспечит работой порядка 60 тысяч человек. Также будет создано не менее 18 тысяч рабочих мест, реализовано около одной тысячи инфраструктурных проектов. Мы продолжим и программу индустриального развития. Мощный стимул получат такие базовые отрасли, как цветная металлургия, неф­тегазовый, энергетический сектор, обрабатывающая промышленность, – сказал Глава государства.

Говоря о развитии индус­трии, Нурсултан Назарбаев­ особо отметил роль Павлодарской области, где воочию можно увидеть, как наши планы превращаются в реальность. Область входит в первую пятерку по объему внешних инвестиций: привлечено 182 млрд тенге. Растут объемы производства в металлургии, химической и легкой промышленности, местные предприятия осваивают выпуск новых видов продукции. Начата добыча медной руды, что обеспечило рост горнорудной отрасли в 3 раза. В целом объем экс­порта продукции превысил 100 млрд тенге.

– В ходе этой пятилетки индустриализации уже введено 5 новых промышленных объектов. Реализуется более 20 проектов Карты индустриализации с объемом инвес­тиций 800 миллиардов тенге. Это все – новые рабочие места, новые производственные мощности, позволяющие обеспечить рост экономики, – подчеркнул Президент.

Многое делается и по вопросам социальной поддержки населения региона. Для жителей области возведено 20 объектов социальной сферы, открыт новый современный корпус перинатального центра, 7 врачебных амбулаторий, построено 5 школ, из них 4 – в сельской местности.

– Ваш регион – единственный, который обеспечил стопроцентный охват детей дошкольным образованием, – уточнил Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников форума на предстоящее празднование 25-летия Независимости Казахстана, поблагодарив всех соотечественников за сплоченность и единство.

– Прошедшие четверть века были периодом становления Казахстана как государства. Мы сделали нашу страну узнаваемой и уважаемой. Всего этого мы достигли благодаря нашему взаимному доверию, сплоченности, братству и дружбе. Это особенно важно на фоне трагических событий, происходящих во многих странах. Растет противостояние между ведущими государствами, не угасают конфликты, идут войны, гибнут люди. Сотни тысяч беженцев вынуждены бросать свои дома, нажитое имущество, свою родину, искать приют и помощь. В Казахстане же царят мир и согласие. За это особая благодарность нашим гражданам всех поколений и всех нацио­нальностей, – отметил Президент, пожелав всем гражданам страны здоровья, успехов и благополучия.

Участники форума, представители трудовых коллективов Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской областей, продолжили затронутую Главой государства важную тему. Говорили о роли человека труда в развитии страны, о повышении профессионализма работников всех сфер, о необходимости увеличения продукции с маркой «Сделано в Казахстане». Люди благодарили Нурсултана Назарбаева­ за постоянное внимание к интересам простых трудящихся.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

...Кроме того, в рамках второго дня рабочей поездки в Павлодарскую область Президент посетил гипермаркет Greenwich ТОО «Рубиком» – крупного производителя мяс­ной и молочной продукции в республике, который работает по принципу классического европейского торгового комплекса с обширным ассортиментом различных товаров и услуг. Нурсултана Назарбаева­ проинформировали о применяемых технологиях и дальнейшем развитии предприятия.

В ходе посещения Глава государства осмотрел торговый зал гипермаркета и ознакомился с представленными в нем отечественными товарами, в том числе производимыми на территории предприятия розничной торговли.

Следует отметить, что в гипермаркете реализуется продукция более 250 компаний, из которых 137 – казахстанские производители, а из них 45 – представляют Павлодар и область. То есть доля казахстанского содержания превышает 60% от общего ассортимента товаров. Этому способствует и то, что осенью прошлого года ТОО «Рубиком» заключило с сельскими формированиями региона договоры на поставку гипермаркету овощей и другой продукции по приемлемым ценам. Они, к слову, очень интересовали Главу государства, который даже купил некоторые продукты.

Здесь же, в гипермаркете Greenwich, Президент встретился с производителями сельскохозяйственной продукции, представителями малого и среднего бизнеса области и провел с ними обстоятельный разговор о развитии производств, увеличении объемов продукции и снижении ее себестоимости.

В ходе беседы Глава государства говорил о предпринимаемых государством усилиях для поддержки отечественного производства и повышения конкурентоспособности казахстанских товаров на меж­дународном рынке.