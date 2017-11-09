​В центре внимания – экономика

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития экспорта.
В ходе мероприятия были обсуждены направления реализации комплексной национальной системы развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. Рассмотрена «корзина» товаров, обладающих экспортным потенциалом.
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В тот же день в Үкімет Үйі Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в РК Филиппом Мартинэ.
В ходе встречи обсуждены вопросы расширения партнерства между Казахстаном и Францией в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, рассмотрены перспективные направления, касающиеся возможности реализации новых инвестиционных проектов в области нефтехимии, переработки сельхозпродукции, туризма, здравоохранения и образования.
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Также Премьер-министр РК провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК Итирой Кавабата.
Были обсуждены вопросы текущего состояния и расширения перспективных направлений торгово-экономического, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Японией.