​В центре внимания – экономика

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития экспорта.

В ходе мероприятия были обсуж­дены направления реализации комплексной национальной системы развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. Рассмотрена «корзина» товаров, обладающих экспорт­ным потенциалом.

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В тот же день в Үкімет Үйі Бакыт­жан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в РК Филиппом Мартинэ.

В ходе встречи обсуждены воп­росы расширения партнерства между Казахстаном и Францией в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, рассмотрены перспективные направления, касающиеся возможности реализации новых инвестиционных проектов в области нефтехимии, переработки сельхозпродукции, туризма, здравоохранения и образования.

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Также Премьер-министр РК провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК Итирой Кавабата.

Были обсуждены вопросы текущего состояния и расширения перспективных направлений торгово-экономического, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Японией.