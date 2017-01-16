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Маулен Арманов
В ходе встречи сенаторов Серика Бектурганова и Жениса Нургалиева с руководителями товариществ, государственных отделов и акимами сельских округов Аулие­кольского района Костанайской области отмечалось, что район сегодня активно участвует­ во многих государственных прог­раммах, тем самым внося существенный вклад в развитие экономики регио­на. Сегодня на территории района действует порядка 300 сельхозформирований.

Сенатор Дархан Калетаев разъяс­нил нормы законов об амнистии и пробации во время посещения учреждения ЕЦ-166⁄10 департамента уголовно-исполнительной системы по Астане.

– Как отметил Глава государства, амнистия – это жест доброй воли со стороны государства. Мы дали возможность начать свой путь с чистого листа тем, кто оступился, совершил ошибку, нарушил закон. Этот акт милосердия, на­дежды и прощения по отношению к нашим соотечественникам позволит оздоровить общество, – подчеркнул Д. Калетаев во время встречи с осужденными.

Разъясняя нормы законов, сенатор отметил, что с внедрением двух новых моделей пробации в стране создается качественно новая система и формы контроля за поведением подучетных лиц. Это позволит привести нашу систему исполнения наказаний в соответствие с требованиями Минимальных стандартов обращения с заключенными, принятых Конгрессом ООН еще в 1955 году, так называемые «Правила Нельсона Манделы».

С рабочей поездкой в Тюлькубасском и Ордабасынском районах ЮКО побывал в эти дни депутат Сената Аскар Бейсенбаев. В ходе встреч с руководством местных органов власти и населением он рассказал о реализации Пяти инс­титуциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов». Сенатор подробно остановился на стратегических задачах, которые Глава государства поставил на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана. В выступлении также была дана информация о законо­творческой деятельности Парламента и исполнении ключевых показателей республиканского бюджета в 2016 году.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области сенаторы Нурлан Кылышбаев и Ансар Мусаханов ознакомились с работой ряда сельскохозяйственных предприятий. В частности, прошли встречи с трудовыми коллективами цеха по производству соков, молочной фермы и других хозяйствующих субъектов.

В Карасайском районе Н. Кылышбаев и А. Мусаханов посетили предприятие ТОО «Алматы Стек­ло» и птицефабрику ТОО «Алсад» в селе Мерей. Также сенаторы провели беседы с руководителями крестьянских хозяйств и побывали на объектах образования и здравоохранения.

Проблемные вопросы совершенствования налоговой сферы были подняты в ходе встречи с предпринимателями ЗКО во время посещения региона сенаторами Рашитом Ахметовым и Ерболатом Мукаевым. Руководители крестьянских хозяйств отметили актуальность проекта закона «О пастбищах», одобренного Сенатом в первом чтении, и сопутствующего документа. Сенаторы подробно рассказали о нормах данных законопроектов, а также о деятельности Сената в прошедшем году.

В Алматы состоялась встреча депутата Сената Тулеубека Мукашева с коллективом школы изобразительного искусства и технического дизайна им. Абылхана Кастеева.

Основной темой беседы с педагогами стало развитие социально-культурной сферы. Т. Мукашев поддержал инициативу об открытии во всех общеобразовательных школах республики классов керамики. По мнению педагогов, это позволит приобщить детей к искусству и творчеству, ведь ключевая идея дополнительного художественного образования – использование свободного времени детей для их интеллектуального и личностного развития.

Вместе с тем перед сенатором поднимались и проблемные воп­росы. В частности, преподаватели считают, что необходимо на государственном уровне формировать отношение к художественному образованию как особо значимой сфере деятельности. В связи с этим следует принимать решения, направленные на приобщение школьников к культуре и искусству, сохранение и развитие национальных художественных традиций в системе образования, повышение качества просветительской работы в этой сфере.

С работниками Петропавловского завода тяжелого машиностроения провели встречу вчера мажилисмены Маулен Ашимбаев, Куаныш Султанов, Сергей Звольский, Петр Шарапаев и Мурат Темиржанов. С работниками предприятия был обсужден ряд производственных вопросов. В ходе беседы с работниками народные избранники рассказали о своей законотворческой деятельности, дали высокую оценку деятельности предприятия и отметили большой вклад заводчан в развитие отечественной неф­тяной отрасли. В этот же день депутаты приняли участие в соб­рании актива области, провели прием граждан в общественной приемной регионального филиа­ла партии «Нур Отан».

Проблемы подняли работники филиала областного центра крови города Каскелена Алматинской области перед депутатом Мажилиса, членом фракции ДПК «Ак жол» Ерланом Барлыбаевым. В частности, до 2014 года у центра был отдельный бюджет. Это позволяло оперативно решать многие проблемы, но сейчас есть трудности в связи с тем, что в данное время средства аккумулируются в областном бюджете. Необходимые реагенты филиал также получает из областного центра, и за время доставки они теряют свойства и качество. Есть вопросы и по плате за донорство – необходимо ее повышение. Ерлан Барлыбаев заверил руководство центра, что обращение будет рассмотрено, и депутаты приложат все усилия для решения обозначенных в нем вопросов.

С предпринимателями ЗКО встречалась депутат Екатерина Никитинская. В ходе рабочей поездки был организован «круг­лый стол» с местными предпринимателями, где были озвучены проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. В частности, обсужден вопрос обязательной установки контрольных приборов учета на нефтеперерабатывающих предприятиях. Загвоздка в том, что эти приборы не производят в Казахстане, заказывать нужно только из Европы, их стоимость может доходить до 100 млн тенге, и это накладно любому из заводов. Кроме того, предприниматели говорили о проблемах субсидирования спецтехники для частных лесопитомников по налогообложению, железнодорожному сообщению Уральск – Актобе и так далее.

Центральный институт судебной экспертизы в Астане посетили депутаты Мажилиса Светлана Бычкова, Канат Мусин, Евгений Козлов, Жамиля Нурманбетова, Бекболат Тлеухан. Участники обсудили основные аспекты реализации Плана нации «100 конкретных шагов», Посланий Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», «Нұрлы жол – путь в будущее». Особое внимание уделено вопросам развития института частных судебных экспертов, а также предусмотрено создание палаты судебных экспертов. В декабре 2016 года проект закона одобрен Мажилисом во втором чтении.

Члены парламентской фракции партии «Нур Отан», депутаты Мажилиса Нурлан Дулатбеков, Гульнара Бижанова, Снежанна Имашева, Серик Кусаинов приняли участие в заседании областного и городского общественных советов Карагандинской области. На заседании заслушана информация председателя Общественного совета города Шахтинска Марата Дюсекеева об оказании поддержки гражданам, пострадавшим при обрушении дома. Он также проинформировал, что в настоящее время дом отапливается отдельно стоящей модульной типовой котельной. Депутаты Мажилиса отметили, что в эти дни ими проводятся встречи с общественнос­тью регионов с целью выявления конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, нормативно-правовых актов.

Комплекс агроиндустриального комплекса «Жан-Арай» посетили мажилисмены Балайым Кесебаева, Бакытбек Смагул, Абзал Ералиев, Геннадий Шиповских и Алия Сапарова в Кызылординской области. Здесь трудятся около 250 человек. Завод работает на основе государственно-частного партнерства. К данному производству бесплатно доставлена инфраструктура в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020». Необходимое сырье для предприятия – рис, пшеницу, подсолнечник и кукурузу – выращивают на местных полях. В разговоре с коллективом депутаты говорили о госпрограммах, рассказали о своей работе в стенах Парламента.

С ходом строительства школы на 1 200 мест в микрорайоне «Достық» города Шымкента ознакомилась группа депутатов Мажилиса – членов фракции партии «Нур Отан». Байдильда Жилкишиев, Бахытжан Ертаев, Валихан Кайназаров, Мансурхан Махамбетов, Берик Оспанов, Асылбек Смагулов побывали с рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области. Руководитель подрядной организации в беседе подчеркнул, что качество и сроки работ на контроле нуротановцев. В тот же день депутаты приняли участие в работе внеочередной ХХХ конференции Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан», на которой рассмотрены основные итоги работы областной партийной организации за 2016 год и обсужден проект программы «Нұрлы жер». 

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