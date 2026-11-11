В центре внимания – Послание

За строкой Послания
Ольга Орлова

Основные положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева депутаты Курултая продолжают обсуждать на встречах с населением.

фото предоставлено пресс-службой Курултая

Так, в средней школе им. Кемеля Токаева города Уштобе Каратальского района состоялась встреча депутатов Курултая Даны Медеуовой, Гульназ Атамкуловой, Евгения Больгерта и Асель Баденовой с местными жителями. Главной темой стало разъяснение основных положений Послания Президента от 28 октября 2026 года.

Основную часть встречи открыла депутат Дана Медеуова. В своем выступлении она подробно остановилась на ключевых направлениях Послания Главы государства, уделив особое внимание вопросам образования, здравоохранения и защиты детей.

– Качество образования и здоровье населения во многом определяют благополучие каждой семьи, а значит, и будущее нашей страны, – подчеркнула Дана Медеуова.

Она указала на важность последовательного развития системы здравоохранения и поддерж­ки медицинских работников, отметив, что эффективность государственных инициатив должна оцениваться прежде всего конкретными результатами.

О состоянии инфраструктуры Каратальского района, актуальных задачах и перспективах его дальнейшего развития рассказал аким района Улан Досымбеков. Он высказался о значении Пос­лания Президента, указав на важность обозначенных в нем приоритетов для социально-экономического развития региона.

Тему экономической устойчивости, налоговой политики и роли предпринимательства подробно раскрыла депутат Гульназ Атамкулова. Она пояснила, что основные положения налогового законодательства определяют принципы формирования доходной части государственного бюджета, средства которого направляются в том числе на развитие социальной сферы.

О стратегическом значении транспортной логистики и транзитном потенциале Казахстана рассказал Евгений Больгерт. Он подчеркнул, что развитие транс­портно-логистической инфраструктуры является одним из ключевых направлений, обоз­наченных в Послании. Выгодное географическое положение страны открывает значительные возможности для укрепления роли Казахстана в международных торговых маршрутах и расширения транзитных перевозок между Китаем и Европой.

Депутат Асель Баденова остановилась на вопросах развития искусственного интеллекта. Она отметила позицию Главы государства о том, что, несмотря на широкие возможности новых технологий, ключевым ресурсом развития страны остается человеческий капитал, и обратила внимание на необходимость использования современных технологий прежде всего для обучения, профессионального роста и саморазвития.

Завершилась встреча открытым диалогом с жителями Уштобе. Участники задали депутатам волнующие их вопросы, поделились мнениями и обозначили актуальные проблемы. Разговор получился содержательным и заинтересованным. Депутаты призвали жителей активно обоз­начать волнующие вопросы и направлять свои обращения в письменной форме. Каждое обращение будет рассмотрено, а заявители получат официальный ответ. Именно открытый диалог, обратная связь и совместная работа позволяют лучше понимать запросы общест­ва и добиваться того, чтобы намеченные преобразования воплощались в конкретные дела и ощутимые результаты.

– Как депутаты мы должны и участвовать в законодательном обеспечении этих преобразований, и контролировать их практическое исполнение, постоянно поддерживая обратную связь с вами, – заключила Дана Медеуова.

В Шымкенте депутат Курултая Бахадыр Нарымбетов, председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин и председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауыржан Джусипов встретились с жителями жилого массива «Сайрам» в Узбекском драматическом театре.

Главной темой встреч стало Послание Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В мероприятии приняли участие представители республиканских государственных органов и этнокультурных объединений, общественные деятели, медицинские работники, молодежь. Особое внимание было уделено поручениям Президента по экономическому развитию страны, росту благосостояния граждан и улучшению качества жизни населения.

Депутат Бахадыр Нарымбетов отметил, что в реализации задач, обозначенных в Послании, наряду с государственными органами важную роль играют активность общества и ответственность каждого граж­данина.

– Каждый из нас должен осознавать свою причастность к масштабным реформам, проводимым в стране. Только через консолидацию общества, честный труд и высокую гражданскую ответственность мы сможем достичь поставленных целей по улучшению качества жизни в каждом регионе, – подчеркнул депутат.

В этот же день делегация встретилась с медицинскими работниками городского перинатального центра. Участники обсудили воп­росы охраны здоровья матери и ребенка, повышения качества и доступности медицинской помощи, а также укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения. Медики поделились мнениями о Послании Президента и высказали свои предложения в его поддержку.

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