​В центре внимания – Послание

Так, в Костанае мажилисмены Ирина Аронова, Асылбек Смагулов, Василий Олейник, Сергей Симонов, Алия Сапарова и Галина Баймаханова посетили строительную площадку мик­рорайона «Юбилейный». Ко времени окончания строительства – к 2020 году – планируется сдать 47 домов на 5 190 квартир. На данный момент ведется строительство 25 домов. Кроме того, в микрорайоне будут 2 детских сада на 280 мест, школа на 1 200 мест, поликлиника, ледовый дворец, национальный культурный центр, Смарт-центр и гостиница. В целом на реализацию проекта по программе «Нұрлы жер» за счет кредитов из областного бюджета выделено порядка 4 млрд 917 млн тенге. Депутаты Мажилиса при ознакомлении с ходом строительства акцентировали внимание на необходимости сдачи объектов в запланированный срок. Также были подняты вопросы стоимости квартир, их квадратуры, подготовки к отопительному сезону, возможности строить дома в отдаленных районах области.

А в Астане депутаты Мажилиса Майра Айсина, Мухтар Ерман, Арман Кожахметов встретились с медицинским персоналом городской поликлиники № 10. В ходе встречи народные избранники разъяснили сотрудникам медучреждения основные направления Послания Президента.

– Сегодня в мире очень быстро развиваются инновационные технологии, в том числе и в здравоохранении. На все изменения мы должны своевременно реагировать и обеспечивать право граж­дан на доступную и качественную медицинскую помощь. И это в первую очередь должно быть отражено в законодательных актах, – считает депутат Мажилиса Майра Айсина.

Обстоятельный разговор об основных направлениях Послания Главы государства состоялся у мажилисменов Марата Бопазова, Абдиманапа Бектурганова, Балаим Кесебаевой, Бактияра Макена в Областном казахском драматическом театре им. Ж. Шанина в Шымкенте.

Мажилисмены рассказали об основных направлениях Послания, задачах партийцев по его реализации. Обсуждение актуальных вопросов вышло за рамки сферы искусства. В ходе встречи были подняты вопросы трудоуст­ройства, прежде всего молодежи, повышения заработной платы. Шымкентцы выразили обеспокоенность в том числе и нехваткой технических специалистов на предприятиях.

В свою очередь депутаты Мажилиса обратили внимание на проблему трехсменных школ. Марат Бопазов взял на контроль решение вопроса строительства новой школы, чтобы разгрузить рассчитанную на 400 детей школу-лицей № 45, в которой в текущем учебном году обучаются 1 738 учеников.

На депутатский контроль мажилисмены взяли также и другие актуальные вопросы.

Мегабазу «Шлюмберже», расположенную в Мунайлинском районе Мангистауской области, посетили сегодня депутаты-нуро­тановцы Михаил Чирков, Абай Тасбулатов, Ахмет Мурадов и Бактыкожа Измухамбетов. В беседе с работниками предприятия речь шла о делах коллектива и о новых задачах, которые обоз­начены Главой государства в октябрьском Послании.