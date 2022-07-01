В центре внимания – семья и дети

В какой атмосфере будут расти казахстанские дети, что будут читать, смотреть и слушать, как поддержать родителей, чтобы у них было больше времени и знаний для воспитания своих чад, как усилить подотчетность госорганов в вопросах защиты материнства и детства и приблизиться к гендерному равенству – эти и другие вопросы в центре внимания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТЫ

О настоящем и будущем Нацио­нальной комиссии и о том, как сделать ее работу эффективнее, эксперты говорили на этой неделе на очередном заседании комиссии в Нур-Султане.

На встрече председатель Нацкомиссии, заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева вынесла на обсуждение новый план работы. К слову, в этот план наряду с непростыми, но довольно традиционными вопросами снижения материнской и младенческой смертности и защиты от преступлений против половой неприкосновенности вошли и пункты, обусловленные тем, что называют новой реальностью. В частности, Нацкомиссия будет заниматься решением проблем буллинга в школах, предупреждения суицидов среди подростков. Также планируется создание в Казахстане Центра гендерных исследований совместно со структурой ООН-женщины. Содержательное наполнение работы этого центра еще предстоит проработать, но уже по названию понятно, что он будет формировать важный блок актуальной и нужной информации.

Важным изменением в работе станет и значительное расширение блока экспертно-аналитичес­кой деятельности. Нацкомиссия будет оказывать методическую поддержку различным центрам адаптации и социальной поддерж­ки, готовить гендерные исследования и формировать социальную карту казахстанских семей.

Еще одним важным направлением работы станет усиление общест­венного контроля деятельности государственных органов.

– Помимо проведения заседаний по нашей повестке план включает график оперативных заслушиваний госорганов, – подчеркнула заместитель руководителя АП. – Это очень важно, на мой взгляд, чтобы мы, во-первых, знали о той работе, которую проводит каждый государственный орган. А во-вторых, чтобы мы совместно совершенствовали работу в том или ином направлении. При заслушивании госорганов, думаю, будут определяться отдельные подходы и темы, которые необходимо будет обсуж­дать в рабочих группах.

Взгляд на вопросы поддержки женщин и семьи на заседании представил вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов. Во-первых, он отметил, что абсолютное большинство казахстанцев считают семью важнейшим приоритетом в жизни. Такой ответ дали 93% участников социологического опроса, проведенного в Казахстане в рамках Всемирного обзора ценностей (World Values Survey, WVS – исследовательский проект, объединяющий социологов по всему миру, которые изучают ценности и их воздействие на социальную и культурную жизнь).

В нашей стране, по мнению вице-министра, необходимо сформировать экосистему поддержки психологического здоровья населения. Для этого следует уделить больше внимания созданию условий для трудоустройства и социализации родителей и других членов семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Нужно уделить больше внимания созданию инфраструктуры для семейного и детского досуга в регионах, для начала проведя исследование по этому вопросу совместно с местными органами власти и представителями заинтересованных госорганов. Кроме того, Александр Данилов предложил создать в Казахстане институт послов семейных ценностей по примеру Института послов доброй воли ЮНИСЕФ, заняться вовлечением отцов в процесс воспитания детей, а женщинам дать больше возможностей реализоваться на руководящих должностях.

– В ближайшее время совмест­но с Национальной комиссией предлагаем запустить респуб­ликанскую информационно-разъяснительную кампанию под рабочим названием «Томирис» (Tomiris). В целях развития управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек планируется проведение обучающих мероприя­тий (семинары, тренинги, мастер-классы, коуч-сессии) во всех регионах страны, – рассказал вице-министр.

Уделить больше внимания развитию и досугу детей вне учреж­дений образования предложила член Нацкомиссии, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

– Расширение сети организаций дополнительного образования становится необходимостью для реализации творческого, спортивного и интеллектуального потенциала у детей. Наше подрастающее поколение сегодня – это гиперактивные, амбициозные, поглощающие неимоверное количество информации дети. И этот потенциал можно развивать во благо. Есть позитивный опыт. За 5 месяцев текущего года открыто 743 дебатных клуба, показатель по стране составил 5 905 клубов с охватом 120 тысяч юных дебатеров, – подчеркнула она.

Элина Паули отметила рост общественного сознания у нового поколения казахстанцев, которые более коммуникабельны, ответственны, общественно и политически активны в сравнении с поколением их родителей.

– В качестве примера – 350 тысяч юных политиков из школьных и студенческих парламентов всех регионов на основе концепции развития организации само­управления самостоятельно реализуют различные школьные познавательные, творческие и волонтерские проекты, – рассказала представитель Минпросвета.

Обратив внимание на положительный опыт, она остановилась и на проблемных вопросах. К таковым она отнесла чрезмерную нагрузку на педагогов в школах, не позволяющую им вести идео­логическую и воспитательную работу, доступность для детей вредоносного контента в Интернете и низкий уровень культуры взрос­лого населения, позволяющего себе пользоваться ненормативной лексикой в местах скопления людей и в общественном транспорте, курение, распитие спиртного, разбрасывание мусора и просто отвратительное поведение. Для воспитания детей, по ее словам, необходимо серьезно заняться перевоспитанием взрослых.

ВОСПИТЫВАТЬ ПРИМЕРАМИ

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков, формирование у них ключевых жизненных ценностей, ответственного отношения к своим решениям и другие вопросы вошли в список приоритетов работы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Говоря о вопросах воспитания, главный редактор газеты «Семей таңы» из Абайской области Риза Молдашева в качестве одной из ключевых задач выделила совершенствование системы образования.

– Как говорил великий казахский просветитель Ахмет Байтурсынов: «Чтобы быть образованным, нужно обучение. Чтобы быть богатым, нужно свое дело. А чтобы быть сильным, необходимо единство». Эти идеи должны стать для нас мотиватором в современных реалиях. Воспитанию в дошкольных учреждениях и начальной школе, на мой взгляд, необходимо уделить особое внимание, потому что дети с ранних лет погружаются в поток информации через социальные сети. Эмоционально окрашенные, яркие видео и фото в соцсетях в лучшем случае не несут смысловой нагрузки, в худшем – могут навредить ребенку. Они не дают знаний, не стимулируют развитие мышления, отвлекают внимание от образовательного и воспитательного процесса, – отметила она.

В школе, по словам Ризы Молдашевой, детям необходимо помимо стандартных предметов преподавать цифровую и медиа­грамотность, учить их информационной гигиене и критическому мышлению. Также она предложила ввести предмет «Адамгершілік әліппесі» – «Букварь человечности», в рамках которого давать знания о важнейших духовных и культурных ценностях.

Роль мужчин в образовании и воспитании предложила повышать руководитель Союза многодетных матерей «Талбесік» Ляззат Кожахметова. По ее мнению, при школах необходимо создавать советы отцов.

– В сегодняшних учебных заведениях среднего звена 90% преподавателей – женщины, – отметила Ляззат Кожахметова. – Дома также воспитанием детей больше занимаются женщины. Роль мужчин в воспитании детей у нас низкая. Она предложила расширить практику школьных субботников, чтобы прививать детям бережное отношение к окружающей среде и к своему городу или селу. А вот пользование мобильниками в школах, по ее мнению, лучше ограничить, чтобы учебный процесс не превращался в съемки видео для TikТok. Также глава Союза многодетных матерей предложила запустить оперативную линию для оказания психологической помощи родителям детей с инвалидностью.

Членами Нацкомиссии предложен еще целый ряд мер, направленных на снижение уровня бытового насилия и преступнос­ти среди несовершеннолетних, развитие правозащитных инструментов для детей.

– Мы предлагаем проект, который находится сейчас в разработке, он называется «Солнце в ладошках». Это антибуллинговый проект, объединяющий родителей, педагогов и учеников. Психологи сейчас уже обучаются стратегиям поведения в таких ситуациях, – рассказала член Нацкомиссии, президент ОФ «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина.

НАЙТИ БАЛАНС

Одним из вопросов, который часто поднимали члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, остается большой дисбаланс, существующий между затратами времени и сил на работе и тем, что остается на семью. С сожалением представители Нацкомиссии констатируют, что семья проигрывает это «соревнование» в жизни казахстанцев.

– Сегодня основная часть трудоспособного населения в Казах­стане находится на самом низшем уровне по «пирамиде Маслоу», то есть людям удается покрыть только свои базовые потребности, – считает юрист, эксперт в области трудового и профсоюзного права Бибигуль Нурашева. – В результате на многих предприятиях наблюдаются переработки, люди вынуж­дены трудиться по 10–12 часов, а их дети остаются без присмотра родителей. Я уверена, что те люди, которые состоят в трудовых отношениях, с удовольствием провели бы больше времени, занимаясь воспитанием детей, но увы, не для всех эта роскошь доступна.

Она предложила усилить институт государственной инспекции труда, чтобы инспекторы «научили и работников, и работодателей действовать в рамках правового поля», чтобы родителям не приходилось оставаться на переработку.

– Необходимо внедрить меры борьбы с правовым нигилизмом. Давайте обучать людей их правам, – добавила Бибигуль Нурашева.

По мнению представительниц Нацкомиссии, баланс нужен не только в трудовых, но и в гендерных вопросах. В этой час­ти Казах­стан почти «непаханое поле», заросшее стереотипами, ошибочными представлениями и перекосами из-за элементарной безграмотности. Например, когда поднимаются вопросы гендерного равенства, в обществе сразу возникает преобладающее представление, что речь идет об отказе женщин от материнства и роли жены в семье, о пропаганде разводов и сексуальной распущенности, о некоем «омужествлении» женщин и даже об ограничении в правах мужчин. Но все эти утверждения не имеют никакого отношения к реальному гендерному равенству, которое, к слову, предполагает защиту прав на здоровое развитие личности как женщин, так и мужчин, на свободу, образование, развитие и самореализацию для всех, независимо от пола.

Как отметила магистр наук (MSc) в области семейного и человеческого развития Динара Кусаин, достижение гендерного равенства – это вопрос воспитания и обучения не только женской, но и мужской части населения.

– Мы не можем говорить о гендерном равенстве без вовлечения в этот процесс и женщин, и мужчин. Почему, когда поднимается вопрос о разводах, о семейных отношениях, вся ответственность ложится на женщину? Это неправильно, нужно рассматривать вопрос шире. Мы учим и воспитываем девочек, прививая им семейные ценности, хотя эти ценности в равной степени должны усваи­вать и мальчики, – убеждена

Динара Кусаин.

Она отметила, что сегодня среди налогоплательщиков в Казахстане примерно равное соотношение женщин и мужчин. При этом женщин с высшим образованием больше (60%), но на уровне принятия решений преобладают мужчины.

– Главная причина этому – наши гендерные стереотипы, – считает эксперт. – Те, кто сегодня ухаживает за престарелыми и за членами семьи с медицинскими диагнозами, – это в первую очередь женщины. Они вынуждены жертвовать своей карьерой, своими экономическими возможностями и в итоге не могут накопить даже себе на пенсию. Нашим женщинам нужно больше возможностей, чтобы справляться с домашними обязанностями, с ролью жены и матери, не прерывая рабочего стажа.

Динара Кусаин обратила внимание на то, как гендерные стереотипы становятся проблемой, мешающей гармоничному развитию семьи и разрушающей семейный очаг.

– Гендерные стереотипы навязывают мужчине роль добытчика, а женщине – роль хранительницы очага, – уточнила она. – На этой основе развивается большая проблема так называемого невовлеченного отцовства, усеченной функ­ции мужчины в семье. Именно благодаря гендерному стереотипу о том, что якобы «отец должен заниматься зарабатыванием денег, а детьми должна заниматься мать», мужчина оказывается выброшенным из процесса воспитания своих детей и в принципе из взаимодействия с семьей. Формируются недопонимание, неразрешенные конфликты, из-за которых семья может распадаться. И тогда отец полностью устраняется от воспитания и какого-либо участия в жизни детей.

Кроме того, из-за гендерных стереотипов быт занимает в три раза большую часть времени у женщины, чем у мужчины. В результате ей становится очень тяжело конкурировать с мужчиной на рынке труда, что ведет к финансовой зависимости от мужа.

– Поэтому мы говорим о необходимости развития практики рыночных заменителей домашнего труда. Это доступные детские сады, услуги клининга. Имея доступные инструментарии в этой сфере, семья может делегировать некоторые бытовые хлопоты, оплатив соответствующие услуги. Благодаря этому возникает мультипликативный эффект: женщина в освободившееся время увеличивает свой доход и, соответственно, налоговые поступления. Создаются новые рабочие места на рынке услуг, все в выигрыше, – считает эксперт.

ДЕФИЦИТ ПРЕКРАСНОГО

В Казахстане множество общест­венных организаций, выступающих за морально-нравственное и высококультурное воспитание нового поколения. Мнение по этому вопросу высказывают сотни экспертов и просто активных общественных деятелей на десятках диалоговых площадок различного уровня. Казалось бы, внимание к вопросу воспитания детей, подростков и молодежи в стране огромное, но почему-то найти интересную и познавательную книгу, фильм или видеоролик для ребенка – до сих пор проблема.

Как отметила член Нацкомиссии, президент некоммерческой организации Techno Woman Азиза Шужеева, в Казахстане детская литература и производство детского контента находятся в сложном положении. Работающий для детей телеканал «Балапан» нацелен на определенные возрастные группы – дошкольников и младших школьников, а подростки остаются вне охвата.

– У нас нет детского кино, детских книг, а люди, которые работают на этом поприще, в большинстве остаются без какой-либо поддерж­ки, – подчеркнула она. – Например, Зира Наурызбаева и Лилия Калаус написали трилогию про Бату. Книгу уже перевели на английский язык и даже опубликовали на Amazon Publishing. Авторы сделали это на собственном энтузиазме, сами находили финансы. У нас есть группа замечательных женщин, которые переводят на казахский язык «Гарри Поттера», другие популярные детские фильмы и сериалы. И опять же они делают это на собственные средства или ходят и ищут спонсоров. А что могут наши дети посмотреть в кинотеатре на родном языке? «Той любой ценой» или «Келинка тоже человек»? Детских фильмов практически нет. Я предлагаю подключиться к этой работе Министерству культуры и спорта. В рамках работы Нацио­нальной комиссии мы примем резолюцию, чтобы при формировании бюджета на производство художественного кино или иного контента обязательный норматив закладывался на детское кино и мультфильмы, поскольку пока что все средства направляются только на фильмы для взрослых.

Обсуждение проблем с литературой и контентом для детей поддержала и член Нацкомиссии, заслуженный деятель РК, солистка государственной концертной организации «Казахконцерт» Клара Туленбаева. Она отметила, что в Казахстане крайне мало современных песен для детей.

– Вношу предложение в адрес Министерства культуры и спорта – проводите больше конкурсов среди композиторов на написание детских песен. Когда выступаем в качестве жюри, то отмечаем, что дети вынуждены исполнять песни, по содержанию не соответствующие их возрасту. Очень сложно воспринимать, когда ребенок поет о взрослой любви и глубоких чувствах, а другую песню выбрать конкурсант не может, потому что тот ограниченный набор, который есть, уже разобрали участники, а других песен для детей просто нет, – сказала Клара Туленбаева.

Помимо вопросов воспитания и поддержки женщин представители Нацкомиссии предлагают повысить роль и статус этого органа.

– Сегодня Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте – это орган консультативно-совещательный, – подчеркнула заслуженный деятель РК, доктор философских наук, профессор Гульмира Шалабаева. – Новый состав комиссии очень активный и продуктивный, на заседаниях поднимаются острые социальные темы. Да, мы собираемся, обсуждаем, но из-за того, что статус консультативно-совещательный, у нас нет реальных механизмов влияния и реализации наших проектов и идей. Поэтому мое предложение – следует повысить статус комиссии до отдельного государственного органа. Проблемы семейно-демографической политики имеют большую важность, но ни одно министерство на сегодняшний день не может в полной мере посвятить силы и ресурсы этому. Национальная комиссия, работающая давно и эффективно, может быть очень результативной в новом качестве государственного органа.

Среди предложений членов Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте также были меры по поддержке финансовой независимости женщин, созданию для них возможностей профессионального развития в период декретного отпуска, развитию творческих проектов для детей, защите их от буллинга и домашнего насилия и многие другие.