​В центре внимания – строительство

В фокусе внимания депутатов – возведение в городе детского сада на 280 мест и реконструкция автомобильной магистрали Центр – Восток по направлению от Астаны до Усть-Каменогорска через Павлодарскую область, в том числе и его Аксуский район.

Вначале мажилисвумен побывали на строительной площадке детского сада, где представитель подрядной организации «Грифон House» Алибек Кульджанов проинформировал о ходе возведения объекта. Депутатов интересовали вопросы, касающиеся своевременного и целевого освоения средств из национального бюджета, соблюдения трудового законодательства, графика выполнения работ. Как рассказал А. Кульджанов, на сегодня строительство ведется с опережением графика, подрядная организация планирует сдать объект к 1 октября текущего года. Средства осваиваются в срок и на 100%.

В настоящее время подрядчиком возведены два этажа здания детского сада, проведены наружные и внутренние инженерные коммуникации, установлены окна, сделана кровля, смонтированы трансформаторная подстанция и лифты. Сейчас на объекте продолжаются отделочные работы и благоустраивается территория.

Побывав на стройплощадке, депутаты отметили как положительный момент работу на объекте студенческого отряда «Жас құрылысшы» в рамках республиканской программы «Жасыл Ел». В настоящее время на строительстве дошкольного учреждения трудятся 20 студентов под руководством командира отряда Рената Дуйсекенова. Таким образом, молодежь города обеспечивается работой.

Дальше А. Нуркина и А. Курманова ознакомились с ходом реконструкции автобана Астана – Павлодар – Усть-Каменогорск. Как выяснилось, сегодня на участке Спутник – Ленинский, где идет обустройство полотна магистрали на подступах к Павлодару, работы приостановлены. Это связано с тем, что субподрядная организация имеет задолженность перед рабочими по заработной плате. Подрядчиком является ТОО «Автодорсервис», соучредители которого конфликтуют между собой. И даже идет судебная тяжба между бывшим и нынешним руководством компании.

Парламентарии выразили обеспокоенность по поводу сдачи объекта в срок, так как это в конечном итоге повлечет несвоевременное решение задач, поставленных Главой государства. Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Амантай Касымханов однозначно заверил присутствующих, что данный вопрос в самое ближайшее время найдет положительное решение и работы на участке будут возобновлены.

Депутаты Мажилиса подчеркнули, что они взяли на контроль проблемы на объекте – приостановку работ на автотрассе и невыплату работникам зарплаты за несколько месяцев – и будут добиваться скорейшего разрешения ситуации.