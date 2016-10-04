​В центре внимания – транспорт и логистика

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Адина НУРБЕРГЕН
коллаж kazpravda.kz

В пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества примут участие Президент РК Нурсултан Назарбаев и Президент РФ Владимир Путин, а также представители госорганов, главы субъектов Российской Федерации и регио­нов Казахстана, руководители крупных российских и казахстанских компаний, входящих в списки Forbes и Global 2000.

Одновременно с темами, важными для бизнеса, планируется обсуждение двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений.

Эти вопросы Главы государств обсудят в ходе двусторонних переговоров, которые пройдут сегодня до начала пленарного заседания.

Обсуждение основной повестки дня форума планируется провести в рамках панельных сессий. Бизнес-лидеры и представители госорганов обсудят вопросы развития транспортно-логистического потенциала и туристической отрасли двух стран, устранения барьеров и ограничений в сфере торговли между Казахстаном и Россией и другие актуальные темы.

Накануне форума Владимир Путин посетил Оренбургскую область с рабочей поездкой, где встретился с представителями региональных деловых кругов, задействованных в приграничном казахстанско-российском сотрудничестве. Надо сказать, что форум превратился в крупный бизнес-конгресс, который проходит ежегодно, поочередно в различных регионах двух стран. Его история насчитывает почти полтора десятилетия. Первая встреча состоялась в 2003 году в Омске, тогда это был форум руководителей приграничных регионов Казахстана и России. В повестку дня вошли вопросы трансграничной торговли и взаимодействия предпринимателей, пограничных и таможенных служб.

«Практика показывает, что есть проблемы, связанные не только с производственно-экономическими вопросами, но и с правовыми, консульскими, погранично-таможенными процедурами. Граждане Казахстана и России часто сталкиваются с подобными трудностями. Зачастую это происходит как из-за недостаточной информированности населения, так и предвзятых действий отдельных сотрудников таможни, внутренних дел, автоинспекции, обыденного бюрократизма. Все это сказывается на общественном мнении, особенно в приграничных регионах», – отмечал, выступая на форуме Президент Нурсултан Назарбаев.

Глава государства в то время рекомендовал переходить от рамочных соглашений и консультаций к формированию конкретных совместных целевых программ двустороннего характера, направленных на развитие межрегионального приграничного сотрудничества.

В дальнейшем тематика форума менялась – от регулирования таможенных процедур, совершенствования законодательства к расширению возможностей для создания совместных предприятий, укрепления взаимосвязей между компаниями – региональными лидерами.

С 2009 года бизнес-конгресс изменил формат и название, и с тех пор он проводится как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. К участию в нем приглашаются делегации не только приграничных регионов, но и областей, активно взаимодействующих друг с другом. В тот год важное место в повестке дня занимали вопросы энергетического сотрудничества.

Особенным был и VII Форум приграничного сотрудничества В 2010 году. Он впервые проходил в условиях Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси, а кроме того, на содержание обсуждаемых вопросов наложил отпечаток экономический кризис 2008–2009 годов. Поэтому преобладающими темами обсуждения были уроки кризиса, выход из него и дальнейшее развитие.

В последующие годы темы форума менялись в зависимости от возникающих новых вызовов не только в экономике, но и в экологии, глобальной и региональной безопасности, изменений конъюнктуры цен на мировых рынках. Так, юбилейный X Форум межрегионального сотрудничества в Екатеринбурге был посвящен промышленной кооперации, темой XI Форума стали инновации в углеводородной сфере. Предыдущий XII проходил под знаком развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности.

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